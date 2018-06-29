剩兩天要交接 不想留的森鐵員工誰資遣都沒講好

2018-06-29 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



阿里山森林鐵路7月1日起交還給林務局營運。圖／台鐵局提供 分享 facebook 7月1日阿里山森林鐵路回歸林務局營運，昨林務局發出調查表要員工今天中午前回覆是否同意移撥，指不同意者應由台鐵局資遣，台鐵表示毫不知情，認為林務局違反當初協議為「人員全數留任」，要資遣也應由森鐵的擁有單位林務局處理，台鐵要員工不要簽。

林務局嘉義林管處表示，意願調查表依勞基法要由「現任雇主」於業務移撥前發放予員工，但林管處本周拜訪台鐵森鐵處要求依法調查，森鐵處回應「人員全數移撥」無需再調查。林務局接受嘉義市政府社會處勞工科建議，由林管處調查，以免影響阿里山林鐵及員工權益。

由於現任員工對林務局所提的聘僱條件仍有疑義，包括危險津貼、山僻津貼等經常性津貼沒有併入本俸，嚴重影響勞保退休金等，至今還沒看到新的契約書，就要求大家決定意向，勞工權益何在。林管處解釋，7月1日「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」成立，會將正式勞動契約書及僱用通知書發給同仁，如同仁認為契約書有違反勞動基準法或不願接受新契約內容，仍可依勞基法辦理，不致損及權益。

林管處副處長李定忠說，若員工在事前的調查表回覆不願隨同業務移撥，依政府103年的函釋要由原機關、也就是台鐵局辦理資遣，畢竟現在員工的聘雇契約是和台鐵局簽的，不過，資遣費由林務局負擔。

台鐵回應，今年5月7日在立法院的協調是員工「全數留任」森鐵，用「移撥」一詞不妥，且森林鐵路設備是林務局的，薪資是林務局編列的預算，「從頭到尾老板都是林務局，代管的台鐵只能算經理人。」台鐵無法替老板解雇，一切公文往返本月25日已停止，也未被授權辦理資遣。