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第7號颱風巴比侖生成 對台無直接影響

2018-06-29 10:08聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

圖擷取自中央氣象局
圖擷取自中央氣象局
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中央氣象局今天早上9時45分發布，原位於菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓，已於今晨8時發展為今年第７號颱風（國際命名：ＰＲＡＰＩＲＯＯＮ，中文譯名：巴比侖），預計向琉球海面接近，對台灣無直接影響。

氣象局菲律賓颱風
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