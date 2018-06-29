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國人每年喝下一鋁罐農藥量? 醫師為錯誤比喻道歉

2018-06-29 09:18聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

日前，彰化基督教醫院南基醫院協同院長蔡松彥公開分享自身抗癌經驗時提到，「台灣人每年平均喝下一個鋁罐的農藥量」，引發各界譁然。經過一陣子沉澱，蔡松彥接受聯晚專訪表示當初只是一種比喻，但對於這陣子直接與間接，傷害到農民、農業，他感到非常不捨與抱歉，這並非他的本意。

蔡松彥5月25日舉行新書發表會，分享自身罹癌的經驗。但部分言論擦槍走火，不僅立委林靜儀招開記者會澄清說明，行政院食安辦公室與農委會防檢局也認為這樣的說法實在太超過。

蔡松彥表示，各界的反應他都聽到了。但是，他在新書發表會上說明有很多可能的原因，會造成現在青壯族罹癌率倍增，包括抽菸、飲酒、不健康的飲食、蔬果攝取不足、缺乏運動、肥胖等等因素 ，農藥暴露也是其中之一的危害因子，但「我從沒說過農藥是罹癌主因」。

他說，農藥不是不能使用，民眾也不用過分擔憂農藥暴露的問題，防檢局努力為民眾把關，消費者只要購買標章蔬果，好好的清洗、好好煮，幾乎99%的農藥殘留就能夠去除，與其擔心農藥殘留，不如多吃蔬菜水果，根據研究顯示，僅有7%、8%的人吃了足夠的蔬果，長期下來營養偏廢，這也是罹癌的危險因子之一。

蔡松彥說，至於媒體所寫的「每人每年喝下一罐可樂的農藥量」這樣的說法，他僅只想表達一個類比的概念，並非「吃進」，指的是環境中土壤、飲水、空氣，整個生態鏈中的每人每年「可能的暴露乘載量」；他很懊惱用一個鋁罐來比喻，造成外界的誤解。

蔡松彥表示，長期趨勢而言罹癌人數成長，特別是30至50歲的青壯年、社會菁英，壓力大、營養素、蔬果攝取量、微量元素都不足，有癌症高風險的民眾應該要早期預防，發現身體不適、要盡快治療。

彰化基督教醫院南基醫院協同院長蔡松彥。彰基/提供
彰化基督教醫院南基醫院協同院長蔡松彥。彰基/提供
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彰化基督教醫院南基醫院協同院長蔡松彥。彰基/提供
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罹癌農藥殘留癌症
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