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晚睡壓力大 女性小心子宮長肌瘤

2018-06-29 08:05聯合報 記者陳靖宜╱即時報導

患者腹部有一顆直徑超過30公分、重達6公斤子宮肌瘤。資料照片
患者腹部有一顆直徑超過30公分、重達6公斤子宮肌瘤。資料照片
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生活壓力大、作息不正常的女性，小心子宮肌瘤找上你。台北市立聯合醫院曾收治28歲女性，從17歲開始就發現長了子宮肌瘤，11年間已動過2次切除子宮肌瘤手術，去年回診又發現再次長出子宮肌瘤，最大的已經達7公分，西醫建議要做第三次手術。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師周宗翰認為，現代女性面臨著生活和工作的雙重精神壓力，易產生抑鬱情緒，女性自身的抑鬱情緒容易讓內分泌波動過大，另外熬夜也會造成賀爾蒙分泌問題，若有品質良好的睡眠可通過下視丘與腦下垂體化影響內源賀爾蒙的穩定。

多次長出子宮肌瘤的女性，生活中常需熬夜、加上時常抽煙喝酒應酬，導致生活壓力大，雖然夜班生活無法避免，但周宗翰建議是重要的是保持充足睡眠，該名患者經6個月的中藥與針灸調理，子宮肌瘤已從原本7公分縮小到4公分，其餘的肌瘤也都有穩定的縮小。

周宗翰說臨床上，長期睡眠不足的女性罹患子宮肌瘤的比例偏高，睡眠行為對子宮肌瘤的發生有一定影響，所以在臨床上調理肌瘤體質，首重要要讓患者有良好的睡眠品質，為了生活不得已要上夜班，最嚴格的要求就是固定生理時鐘，該睡覺的時間就一定要就寢。

周宗翰表示，西醫切除子宮肌瘤，不代表治癒子宮肌瘤，在切除之後如果沒有改變生活習慣多顆肌瘤復發率則高達70%以上，而身體的內分泌失調，其實是造成子宮肌瘤最大的原因，因此呼籲女性應重視睡眠、適當調適壓力以防子宮肌瘤。

子宮熬夜
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