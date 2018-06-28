台北立人高中停招 全校僅剩4生

2018-06-28 23:40 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市立人高中。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 有65年校史的台北市私立立人高中宣布停招。北市私立立人高中今年高三學生畢業後，全校只剩4位學生、10位老師，校方已向北市教育局申請停招，將是北市第二所停招的高中。

立人高中創辦人暨校董李榮基2011年就曾被議員指控掏空校產，今年初疑因債務問題在校內被潑辣椒水。北市教育局29日更進一步證實，該校已經因為招生不足，申請停招，新學年開始不會再有新生入學。

記者下午致電該校教務主任兼代校長謝秉祐，證實此事，但校方說不是因為債務的問題，主因除了少子化招生困難，單純董事會有另外的辦學計畫，內容目前不便透露。

不過，台北市教育局主秘陳素慧表示，台北市私立立人高中已申請停止招生，9月起不再招收新生，是繼私立中興高中後，台北市第2所停招的高中。

該校高三學生本月畢業後，全校只剩4位高二升高三學生、10位老師，原本高一升高二的學生，因不滿課程與學校管理制度也陸續轉學，高一人數是0人。

陳素慧坦言，今年初學校已無學雜費支付老師薪水，都是向校內董事借貸發薪；10名老師部分將安排退休或資遣，若老師按時繳納費用給私校退撫基金，退休金不成問題。

根據台北市私立立人高中官方網站介紹，立人高中前身是民國22年在中國上海創立的「三極電信學校」，42年在台北復校，44年改名為三極高工，80年更名為立人工商，83年改制為立人高中附設國中部，84年正式招收高中與國中生，90年停辦高職部。