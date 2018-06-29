酷夏！新北、桃園紅燈減秒擴大上路 其他4都不跟進

2018-06-29 00:26 聯合報 都會社會中心記者／連線報導



避免騎士在夏天豔陽下長時間停等紅燈，新北市目前有一八七個路口號誌，在離峰時段縮短秒數。 圖／新北市交通局提供 分享 facebook

日頭赤焰焰，機車騎士停等紅燈如同活受罪。新北、桃園今年都決定擴大調整紅綠燈秒數因應，讓騎士「少曬點」。

不過，北市、台中、台南和高雄並沒有夏日調整號誌周期計畫，以免車流受到影響。

新北市交通局科長陳建成說，夏天豔陽容易讓民眾曬暈，去年檢討號誌周期超過二一○秒路口，縮短永和環河西路、泰山新北大道等十一條道路、共八十一處路口號誌秒數，並未造成塞車；今年決定擴大調整範圍，目前已有廿條道路、共一八七處路口離峰號誌周期縮短，最多減少一二○秒。

陳建成表示，號誌秒數減短方案預計實施到暑假結束，屆時觀察車流量情況，倘若未造成交通壅塞，可再延長實施時間。

桃園市前年夏季就實施紅綠燈周期調整方案，當時僅六處路口，去年增至十處，因受騎士好評，對車流運行影響也不大；今年擴大到十四處路口，預計從七月二日啟動，八月底結束。十四處路口紅燈秒數介於一四○至二二○秒，將各減少十至卅秒。

北市交通管制工程處表示，北市車流較多，為免影響交通順暢，未針對天氣炎熱調整號誌周期，但平時非上下班交通尖峰時段已有調整；以行人、機車較多的忠孝、基隆路口為例，尖峰時段南北向機車紅燈一四七秒、行人紅燈一九五秒，離峰時段會各減卅七秒，讓民眾不用等太久。

台中、高雄交通尖峰、離峰時段的號誌周期也不同。中市交通局長王義川說，號誌周期縮短秒數會增加黃燈間隔時間，影響交通效率。目前路口紅綠燈已依尖峰、非尖峰與離峰時段設計，並未接獲騎士抱怨停等紅燈太久。

高雄市交通局智慧運輸中心主任王志綱表示，高市各主幹道路口離峰時段的號誌周期，比尖峰時段減少卅至六十秒，目前沒有針對夏季調整，但會參考路口車流狀況決定是否再調整。

台南市交通局副局長熊萬銀說，台南的馬路普遍不寬，停等紅綠燈的秒數大約一分鐘，不會讓機車族、行人等太久，沒有在夏日調整秒數的計畫。