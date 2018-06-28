鳳梨價崩 有農民棄收

2018-06-28 23:46 聯合報 記者翁禎霞、蔡孟妤、吳政修、綦守鈺、董俞佳 聯合報 記者 謝恩得



整車的鳳梨賣不到一萬元，農民白費心血。 記者謝恩得／攝影 分享 facebook

嘉義縣近日鳳梨價格崩盤，大林鎮合作社產地收購價上品每台斤只有三元，已有農民棄收，哀嘆這一季可能要賠上百萬元，向政府反映都沒回應，若再不出面，將聯合南部五縣市農民到農委會抗議。

農糧署副署長蘇茂祥回應表示，上周南部連續豪雨，降雨過後又立刻出大太陽，加速鳳梨黃熟，也導致品質較不好的「肉聲果」比率高，連帶拉低平均價格。昨天台北果菜批發市場鳳梨均價為每公斤十二點七元，確實較低，但仍高於監控價格的九點六元。

鳳梨價格太差，有的農民放棄採收。記者謝恩得／攝影 分享 facebook

蘇茂祥說，現在鳳梨進入外銷末期，但鳳梨加工用途多，農糧署將媒合加工廠商協助收購。

屏東縣鳳梨生產面積約三千三百公頃，目前已採收九成以上，還未採收的鳳梨田，碰上後期滯銷，品質差、價格也不好，有的農民只好棄收。

放棄採收的鳳梨在果園中爛掉。記者謝恩得／攝影 分享 facebook

嘉義縣大林鎮農民說，端午節後鳳梨價格逐漸下滑，昨交給合作社的收購價，上品每台斤三元，中品二元，再來是一元，更小果粒的就沒人要。鳳梨要種一年半才可採收，現在每台斤只賣一至三元，一甲就賠廿五萬。

億鑫合作社負責人簡源松表示，全台鳳梨每天約採收五、六百萬台斤，內銷市場可消化一百廿至一百五十萬台斤，加工等可消化一百至一百五十萬台斤；失去外銷市場後，每天約二百多萬台斤鳳梨銷不出去，合作社四處找加工廠收購，對方都說已飽和無法再收購。