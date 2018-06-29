你有發現嗎？品客包裝桶無法被回收 理由是…

2018-06-29 20:30 聯合新聞網 食力Foodnext



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撰文／張越評

品客洋芋片相信很多人都吃過，根據一個英國回收再利用機構的最新報告稱，品客洋芋片的包裝桶卻是令垃圾回收業最頭痛的東西之一。據西班牙《經濟學家報》2017年5月21日報導，洋芋片雖然酥脆可口，但是它的包裝桶卻太過「堅不可摧」，製造這類包裝桶時需要多種原材料混雜，因此回收過程中便要費力將這些材料逐一分離，這簡直是不可能完成的任務。

製造品客洋芋片的包裝桶需用到金屬底座、塑膠蓋、金屬材料的封口和襯了錫箔的紙板桶身，其複雜結構讓分離這些材料變成了回收業的噩夢，因為回收處理太過費工，以至最後常直接被丟棄。品客薯片品牌所屬的家樂氏公司則表示，當初這種包裝桶設計，其實是為了可以讓洋芋片產品能長時間保持新鮮，避免食物被浪費，但該公司同時也表示願意嘗試其他新技術，讓包裝能在環保環節再改良精進。

為了在所有民眾和企業當中普及相關永續與環保知識，英國決定給所有在設計食品包裝時有考量到材料分離難易度的企業一些獎勵，並舉辦了「塑膠經濟創新獎」發明競賽，獎金最高可達200萬美元，而英國王儲查爾斯王子促成的組織「國際永續組織（ISU）」也贊助了這一項比賽，以提供企業能在包裝技術上更精進的一筆資金。

「塑膠經濟創新獎」競賽項目包含了兩部分，一部分是請參賽者找出能拯救海洋的好辦法，讓海洋不再遭受咖啡杯蓋、塑膠吸管、塑膠瓶蓋等塑膠品吞噬；另一部分，則全面徵召創新的產品設計或材料，讓人們平時所會使用到的日常產品包裝，都能夠變得更容易被回收。

其中牛奶瓶和易開罐等，都是回收界公認最易於回收產品包裝，由於過去牛奶供應商曾經共同研討決議，讓所有的牛奶瓶與瓶蓋都使用同一種塑膠，這樣的「一致性」讓回收業更容易作業，當然也就在回收的完整度上提供更多可能性，與此同時，回收機構也點名了幾項最令人頭痛的包裝範例，例如包裝成分過於混雜的品客紙桶和食品包裝內的黑色塑料托盤等等。

品客包裝桶等同類型包裝，因為成分多元，機器要分開這麼多不同材料的難度太高；葡萄適運動飲料以及同類型包裝，則因為電腦掃描機無法辨識，還得透過人工把飲料瓶一個一個從回收傳送帶中挑出來，費工程度也通常使得飲料瓶最終只能當廢物扔掉；超市常見承裝肉類的黑色塑料盤，為了能讓肉類看起來更鮮紅，廠商在塑料托盤中添加黑色顏料，但卻會讓托盤因此變得毫無回收價值。

隨著食品包裝的需求量不斷增加，對包裝設計改良並使用可回收材料的呼聲也越來越高，許多企業也已經認識到問題的嚴重性並願意開始著手處理問題，地球人口不斷增加，原料短缺的壓力將與日俱增，到底如何解決這個問題？除了業者在製造過程中使用可回收再利用的材料和配方，消費者也能從執行垃圾分類、少用拋棄式包材及避免把垃圾丟進海洋等日常之舉一點一滴開始。

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