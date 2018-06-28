苗縣拚重度急救醫院 大千承接重任

2018-06-28 23:41 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗報導



苗栗縣重度級急救責任醫院計畫，苗栗市大千綜合醫院獲選。 記者胡蓬生／攝影 分享 facebook

苗栗縣多年來爭取急重症醫療服務，經衛生福利部輔導評選，確定由苗栗市大千綜合醫院出線，未來1年如通過評鑑，將獲經費補助及輔導，可望提升成為苗栗縣首家重度級急救責任醫院。

苗栗縣沒有醫學中心或重度級急救責任醫院，民眾罹患重病或重大急救醫療時常得外送其他縣市大型醫院，舟車勞頓且不便，行政院及衛福部針對苗栗急重症醫療服務需求，決定從縣內符合資格的中度急救醫院中評選1家輔導成為重度級急救責任醫院。

縣府昨天下午宣布衛福部已評選由大千醫院接受重度級急救責任醫院輔導計畫，衛生局長張蕊仙說，全縣有4家中度急救醫院及2家一般急救醫院，這次有部立苗栗醫院、大千綜合醫院參加評選，由衛生局聘醫學中心急重症醫療委員評核，初審結果送衛福部評選。

她指出，輔導計畫針對重度級急救責任醫院必須具有急診醫療、急性腦中風病患、急性冠心病病患、重大外傷病患、高危險妊娠孕婦及新生兒、加護病房照護品質等項目評定，確保醫院緊急醫療處置能力品質及完善、良好的流程，大千在各項評定獲優勝出線。

縣長徐耀昌表示，輔導計畫將加速促成縣內醫院的繄急醫療能力升級，讓急重症個案免於外送，期許大千醫院未來嘉惠更多民眾。

大千院長徐千剛說，這幾年大千為照顧縣民健康，不斷聘醫學中心級主治醫師，並購置各項急重症醫療設施，讓醫療品質可達到急重症醫療標準，獲衛福部肯定承接計畫案，對大千醫療團隊是承擔及另一個責任的開始。