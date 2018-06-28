麥當勞中部擴大徵才2200人 起薪36K

2018-06-28 22:20 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台灣麥當勞今年擴大徵才，「2018麥當勞招募列車」首度開到台中，6月29日起至7日1日連續三天在台中市府廣場現場打造「招募體驗屋」，今年中部地區招募人數預計要比去年成長28％，釋出職缺數為歷年之冠，起薪3萬6千元，大學新鮮人、二度就業都能應徵。

麥當勞中區營運部協理朱佩玲表示，中、彰、投近1年來辦過25場徵才活動，招募人數已連續5年持續成長，徵才包含計時兼職人員、正職人員，其中主管職餐廳襄理就佔了200名，起薪36K，這三天現場求職者，只要通過面試並完成台灣麥當勞提供、錄取程序，就可以選擇距離最近、最方便的麥當勞上班，並可全台輪調。

台中市勞工局長黃荷婷表示，麥當勞在台中市約有50 家，中部5縣市80多家，這次擴大招募釋出2200個職缺，是麥當勞歷年來在中台灣的最大招募活動。

協理朱佩玲表示，麥當勞的正職訓練從服務員、訓練員、計時組長、實習襄理、襄理、副理、餐廳經理，正職店經理每月薪水5萬2千元，計時人員的時薪140元到149元。

「麥當勞招募列車泡泡樂園」明天將首度亮相，3大主題有巨型泡泡屋、遊園小火車，可實際體驗，這3天可成為大、小朋友流連忘返的拍照打卡熱點。

勞工局在活動現場也將設置「青年花Young專區」、「新住民活力專區」及中高齡暨二度就業婦女的「不老高手Ready GO專區」，有個案管理員陪伴面試。

「麥當勞體驗屋」求職流程現場有4步驟可立即面試，攜帶履歷表、完成體驗屋、拍照拿好禮、立即面試，初步面談有意願將再安排第二次面試、實際門市體驗。