猛男嗜糖飲料 喝到腰痛腎結石

2018-06-28 23:27 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄報導



阮綜合泌尿科醫師陳育典（右）提醒民眾，不論哪種飲料都忌諱過量、過鹹或甜，要多喝白開水，尿液經過稀釋而不濃縮，就可避免泌尿道結石。 圖／阮綜合提供 分享 facebook

26歲猛男小光身高170公分、體重近百公斤，他說自己只喝手搖杯茶飲，而且都是正常甜，很少喝水。直到最近因腰痛、冒冷汗而送急診，檢查出腎結石阻塞輸尿管。醫師提醒，不論哪種飲料都忌諱過量、過鹹或甜，最好多喝白開水，尿液經過稀釋而不濃縮，就可避免泌尿道結石。

高雄阮綜合泌尿科醫師陳育典表示，腎結石與飲食、體質有關，因太鹹或太甜的飲食都可能讓尿液中的鈣離子沉澱造成結石。結石若在膀胱，解尿會有阻礙、斷斷續續，膀胱結石無法做體外震波，只能做膀胱鏡碎石手術；若尿道結石則會完全尿不出來或滴滴答答，可使用內視鏡從尿道進入將石頭夾出；若是輸尿管結石，易出現明顯劇烈疼痛，伴隨血尿，可考慮體外震波、輸尿管鏡碎石手術。

陳育典說，腎臟內結石不一定會引發症狀，但會因反覆感染導致腰部疼痛。一般腎結石小於0.5公分，多喝水有一半機率會自己排出，0.6公分以上的石頭若造成症狀或腎水腫，建議用無侵入性、較安全的體外震波將結石擊碎後排出；如果結石超過2公分，就需透過腎臟鏡進入腎臟將石頭打碎，再從造口取出。

有些人以為多喝啤酒可將結石沖出體外，陳說，事實上只是增加排尿量以利石頭排出而已，反倒是啤酒屬小麥製品，含有草酸，攝取過多易引發草酸鈣結石，導致反效果，茶葉、可樂也都含草酸。不論哪種飲料都忌諱過量，還是要多喝白開水，就可避免泌尿道結石。