健康你我他／吃出好骨本 植牙好牢固

2018-06-29 01:24 聯合報 文／孔固力（台中潭子）



圖／孔固力（台中潭子） 分享 facebook

兒時愛吃甜食，但當時衛生觀念不若現在，常常含著糖就睡著了，國中開始做假牙、根管治療，枉費爸媽生給我一口整齊潔白的好牙，讓我白白糟蹋了，媽媽六十歲時連顆蛀牙也沒，當然全部是真牙。

45歲那年假牙掉了，聽從醫師建議決定植牙，一顆六萬共植兩顆，打了麻醉不覺得痛，只感覺有根鑽頭直往牙床鑽，像在鑽水泥，我嘴巴張得很痠，醫師的手鑽得也很痠。

手術結束醫師說：「妳是吃什麼補鈣食物，齒槽骨那麼堅固，像強化水泥一樣，植妳兩顆牙的時間，別人可以植四顆，像打了場高爾夫球賽一樣累。」說完，還故意甩甩手臂，表示手真的很痠。

因為在有機店工作，自己打高纖豆漿、黑芝麻十穀米漿每天喝，親手栽培的芽菜苜蓿芽、豌豆苗、蕎麥苗、蘿蔔嬰、青花椰苗做成芽菜手捲當午餐，核桃、腰果、杏仁豆、葡萄乾、葵瓜子各式原味堅果當零嘴，牛奶優格配藍莓當甜點，糙米發芽煮成發芽米飯，四季有機水果做成水果醋當消暑飲料，這些食物吃出一身好骨本。

每當固定洗牙，醫師總會說：「這牙植得真好，妳照顧得也好，可以當植牙的最佳代言人。」我是他植牙病人中狀況最好的，十多年了又牢又堅固。

愛運動的我每天慢跑一小時，每周爬山一次，筋骨軟Q，攀爬在崖壁上手腳並用的我已是耳順之年了。