與兒女談性 從交友聊起 別說教

2018-06-29 01:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北報導



國民健康署調查發現，有35%的家長不知道該如何自然清楚地與孩子討論「性」相關話題。 圖／取自國健署性福e學園網站 分享 facebook

「男生女生一起睡覺會生小孩嗎？」當孩子漸漸長大，好好談「性」是家長無法逃避的必修課。但國民健康署調查發現，有35%的家長不知如何自然清楚地與孩子討論「性」話題。專家建議，由日常生活情境切入，從交朋友循序漸進聊。

根據國民健康署統計資料顯示，35%的家長認為「性」相關話題難以啟齒，不曉得如何與孩子溝通，另有28%的家長表示無法與孩子搭起溝通的橋樑，也有些家長提及，擔心自己的性教育知識不足或不知如何適齡教育。

台灣性教育學會理事長鄭其嘉提醒，家是孩子性教育啟蒙場域，肩負培養正確性觀念重任。她直言，資訊爆炸時代，家中避免談性、但孩子對性有疑惑時，只能從網路世界找尋性知識，誤信錯誤性觀念。

鄭其嘉說，教導小小孩身體自主權就是性知識啟蒙，隨著孩子長大，漸進地討論如何與朋友、戀人相處，甚至更親密的關係。她強調，談性要把握可談時機，建議家長跳脫一對一說教模式，由日常生活情境或孩子生活圈出發，以開放式問題了解孩子對性的看法，若有迷思則以談天方式導正。

鄭其嘉認為，家長不用擔心性教育知識不足，重要的是建立親子談「性」信任度，當孩子性方面有疑問，甚至遇到複雜情境或陷入危險時，讓孩子感受到可以和家長討論。

而國健署「青少年網站—性福e學園」則提供家長資源，如專家性健康衛教文章與推薦教材，更有匿名線上免費諮詢服務及青少年兩性門診名單。