專業觀點／頑強病毒疣 有傷口易感染

網傳吃薏仁可防止病毒疣復發，醫師建議需以專業醫師治療優先。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

疣是台語俗稱的「魚鱗刺」，皮膚接觸到「人類乳突狀病毒」而感染。病毒疣樣態多，長在足部稱足部疣，長手部稱尋常疣，臉上稱扁平疣，生殖器附近稱肛門生殖器疣。

感染途徑包括拖鞋、地板、潮濕浴室、游泳池、溫泉池、舞蹈教室、滑鼠、電梯按鈕、麻將桌等。其實只要是感染者接觸之處，下一人再接觸，就容易被感染。特別是有傷口的人，傳染力及感染力都更強。

病毒疣有潛伏期，感染初期很難發現，一旦注意到了，通常患部也變得有點硬。此時除了要減少患部的摩擦，避免再感染到身體其他部位，再來一定要找皮膚科醫師治療。

病毒疣的治療分為非侵入性及侵入性治療。非侵入性治療是含水楊酸的藥水、藥膏或貼布，用在患部，軟化皮膚角質，但因為濃度不夠強，若患處較深，就可能需要侵入性治療。

侵入性治療包括液態氮冷凍療法、電燒或雷射，最常使用的治療以液態氮冷凍療法再搭配藥水居多，雖然效果不錯，但術後可能起水泡，也比較痛，且治療需要幾周到數月不等，病人要有毅力與恆心。

預防病毒疣感染的撇步就是周遭環境清潔乾淨，盡量穿鞋，不與他人共穿鞋子。中醫認為薏仁有利濕、清熱、抑菌等功效，間接削弱病毒，所以網傳吃薏仁可防止病毒疣復發。但這是錯誤說法，臨床觀察，僅對扁平疣患者比較有效，扁平疣患者不妨試試，但仍需以醫師專業治療及建議優先。

諮詢／開業皮膚科診所醫師趙昭明