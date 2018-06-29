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生酮飲食 能餓死癌細胞？

2018-06-29 01:24聯合報 記者羅真／台北報導

生酮飲食者會攝取更多的烹調油，且在限制碳水化合物的狀態下，造成營養素攝取不足。 ...
生酮飲食者會攝取更多的烹調油，且在限制碳水化合物的狀態下，造成營養素攝取不足。 圖／聯合報系資料照片
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癌細胞愛吃糖？低糖的生酮飲食能餓死癌細胞？營養師說明，精緻糖類對於癌細胞可能有助長作用，但大量高油脂、低糖（醣）的生酮飲食，卻更大程度造成患者營養不均，使營養狀態更惡化體重減輕，還沒餓死癌細胞先餓死正常細胞，導致沒足夠體力抗癌。

新光醫院營養師夏子雯說明，癌細胞的胰島素受體比一般細胞多，因此接受糖分的效能較高，才有「癌細胞愛吃糖」一說，不過這個說法並不精確，應該說，精緻「糖」類與高升糖指數的食物會使血糖飆升，刺激胰島素分泌以調節血糖，一旦胰島素過多，便會促進類胰島素生長因子合成，這個激素可能會促進腫瘤增生，並抑制癌細胞凋亡。

但飲食中長鏈的「醣」類食物，如五穀米飯，為三大營養素中主要產生熱量來源，有助於讓蛋白質有效率作用來合成肌肉及提升免疫力，因此必須適量的攝取足夠的醣類，提供足夠體力和身體機能才能對抗癌症

夏子雯進一步說明，在生酮飲食中，油脂類占比約八成，蛋白質與糖類相對少量，其中蛋白質是免疫球細胞的原料，能維持免疫力，也能建構組織，一旦攝取不足，會使身體變得虛弱體力不佳，疾病可能更加惡化。癌症病人建議需要攝取高蛋白，每公斤體重一點二至一點五克，採取生酮飲食的人可能吃不足這個量。

夏子雯表示，對抗癌症，需要均衡的營養，其中，蔬果含有豐富的維生素、礦物質以及植化素，有助提升免疫功能、誘導癌細胞良性分化、促進癌細胞凋亡功能等，很多人因此攝取大量生菜或蔬果汁，不過，對於癌症患者而言，生食可能吃進蟲卵、農藥，因而影響免疫力，因此建議將蔬菜煮熟後再食用。

對抗癌症，需要有足夠熱量，每日應攝取的熱量，是每公斤體重乘以三十至三十五大卡；可適量補充深海魚類或魚油EPA達一天2克量，有助降低發炎反應，並減緩肌肉流失；目前尚未有明確證據顯示任何特殊營養成分比例，可以達到控制或治療腫瘤之目的，建議遵守正規治療，搭配正確飲食及充足營養，以維持體重對抗癌症，避免錯誤觀念導致病患營養不良而中斷療程。

生酮飲食癌細胞癌症
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