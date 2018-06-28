主題樂園紛祭優惠 嘆大環境不好

2018-06-28 21:31 台灣醒報 記者藍苡瑄╱台北報導



義大今年暑假慶祝8周年，每人到遊樂園只要688，或是實歲年齡尾數有8，一個人只要8元。（義大遊樂世界提供） 分享 facebook 「暑假是旺季，結果遊樂園門票卻還要打折促銷，我們公司從850變650元，」九族文化村行銷企劃組經理黃瑞奇28日出席「仲夏雙享遊GO嗨」記者會時如此表示。義大遊樂世界則推出年齡尾數有8，門票只要8元，銷售處長王天佑說，「以前暑假住房在前一個月就預約客滿，現在剩7成，只求能平盤。」

「今年推『仲夏雙享遊GO嗨』活動，聯合六福村、麗寶樂園、九族文化村等19家主題樂園，只要憑首家主題樂園票根或入園發票，之後到別的樂園玩能享團體票的票價優惠，也提供弱勢族群入園優惠。」觀光局副局長張錫聰28日出席記者會時表示，預計今年能成長5%至10%，至於年改、軍改即將在7月上路，是否會影響遊樂園觀光？他表示有待觀察，因為今年很多遊樂園價格都下殺很多。

義大下殺8元求平盤

王天佑表示，現在景氣不好，之後年改、軍改對於旅遊業也將會影響業績；至於這幾個月觀光局推出的「南灣補助計畫」，他認為成效「尚可」，他說，以前暑假住房能住滿，現在訂房只剩7成，只求平盤生存。

九族文化村與義大看法類似，都認為最近大環境比較不好，「不然暑假應該是旺季，結果卻還要打折促銷，」九族文化村黃瑞奇認為，最重要的是建立消費信心，把國人留在台灣消費。至於優待票，他們過去都跟各地家扶中心合作，依狀況決定優惠幅度。

儘管景氣不佳，直到去年統計，「六福村已連續4年奪得台灣遊樂園觀光入園人數第一名。」六福村遊樂行銷部經理葉益亨說，六福村首次推出『夜宿六福星光露營』，主攻年輕人從白天玩到晚上，暑假期間門票打六折599元，晚上6點後入園 199元，今年暑假預估能帶動2成以上成長。

提升觀光能見度

「我認為更重要的是業者積極作為，以及政府提升台灣觀光能見度，舉辦世界級大型活動，」麗寶樂園副總經理王永豪表示，台中今年花博，明年辦東亞青年運動會，後年辦世界蘭花會議。其中花博會場恰巧於麗寶樂園旁邊，能夠開放停車場並作為交通接駁重要地點，增加曝光度與收益。

麗寶樂園預計今年要達成1萬5千位弱勢團體入園，包括和台灣導盲犬協會合作，視障者能搭乘旋轉咖啡杯等設施。

【更多精采內容，詳見 】