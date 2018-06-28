新政策托育費定上限1.5萬 保母嘆時薪低到只有50元

2018-06-28 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



行政院制定準公共化托育政策，也要發給嬰幼兒家長每月6000元托育補助。高雄市許多保母批「準公共化」托育政策規定收費上限1萬5000元，且是「統包」，她們的時薪約僅50元，一對一照顧且無補助，領有登記證的合法結業保母在新政策中未被認可，她們不但連署且周六（30日）要上街頭促政府修正托育費上限並提出妥善的配套措施。

高雄市議員陳麗娜今天和多位保母團體代表召開記者會，高雄市褓姆協會常務監事張瑛琇說，政府沒有補助保母半毛錢，反伸手進保母口袋把錢掏走。

高市褓姆協會理事長王張美寧說，政府補助每月6000元希望減輕家長負擔，但定了保母收費上限不得超過市價的規定，未考量保母工作服務需許多費用，也破壞合理供需市場機制，日後可能影響合格保母投入照顧行列的意願。

保母表示，目前合格保母照顧一名嬰幼兒每月約1萬5000元，但副食品、水電等是外加，還有三節、年終獎金、加班費；新制上路後，政府規定1萬五5000元「統包」上限，保母要從中支付受照顧嬰幼兒的副食品、相關水電等費用，家長逾時接回嬰幼兒也沒有加班費，如以實際照顧時數每天10小時計，時薪只有50元。

保母說，政府補助家長的6000元不是每月撥，如果家長要等補助款下來再補足托育費，少了6000元的月份是不是叫保母喝西北風？保母的孩子沒有托育補助，以後一對一照顧嬰幼兒也無補助，政府是不是失了托育補助的美意？

台灣褓姆總會理事長鄧彩媚表示，目前修畢保母專業訓練課程並領有結業證書、領有登記證的合法結業保母人數多，但準公共化托育政策直接把這些保母排除在外，並且沒有任何說明或緩衝時間輔導考證照，新政策等同否定現行「居家托育管理登記制」的合格保母。

張瑛琇表示，高市近半數保母屬「結業保母」，新法卻只認定有技術證照和有相關科系學歷者當保母，新政策施行之後，很多家長可能會找不到合格保母。