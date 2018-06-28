消基會調查LINE未符合規範 LINE：5月已更新
消基會針對時下熱門即時通訊軟體LINE、WhatsApp、WeChat、Pchome IM、M+Messenger、RC語音共6款軟體進行調查，今日公布調查結果，發現全不符合經濟部公告《即時通訊軟體服務定型化契約應記載及不得記載事項》規定，包括未提到退費機制、業者可隨時更改服務條款內容等不利消費者，對此LINE公司今日也發出聲明，針對LINE通訊軟體服務條款有針對台灣用戶訂定特別條款，在今年5月已更新，符合台灣規範。
LINE公司在聲明指出，消基會發布的訊息未納入5月LINE更新針對台灣用戶使用的條款，今年5月1日已配合經濟部「即時通訊軟體應記載及不得記載事項」，針對台灣市場擬訂符合規範適地的特別條款，包含第4條因用戶違反服務條款而刪除LINE帳號，本公司應通知該用戶使其改善，如該用戶無視通知而仍未改善或仍繼續違反服務條款時，則不通知該用戶立即刪除其LINE帳號，另外，用戶若涉及詐欺或洗錢等犯罪行為或不法使用時，同樣也不通知該用戶即刪除帳號。
另外，在LINE台灣的特別條款中，第10條中載明「本公司於變更本特別條款或變更會影響用戶權益之本聊天服務內容時，應於變更前事先通知用戶，未通知者，則其變更無效。」意即，台灣市場有任何跟用戶權益相關的變動都會告知。
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