消基會調查LINE未符合規範 LINE：5月已更新

2018-06-28 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



消基會針對時下熱門即時通訊軟體LINE、WhatsApp、WeChat、Pchome IM、M+Messenger、RC語音共6款軟體進行調查，今日公布調查結果，發現全不符合經濟部公告《即時通訊軟體服務定型化契約應記載及不得記載事項》規定，包括未提到退費機制、業者可隨時更改服務條款內容等不利消費者，對此LINE公司今日也發出聲明，針對LINE通訊軟體服務條款有針對台灣用戶訂定特別條款，在今年5月已更新，符合台灣規範。

LINE公司在聲明指出，消基會發布的訊息未納入5月LINE更新針對台灣用戶使用的條款，今年5月1日已配合經濟部「即時通訊軟體應記載及不得記載事項」，針對台灣市場擬訂符合規範適地的特別條款，包含第4條因用戶違反服務條款而刪除LINE帳號，本公司應通知該用戶使其改善，如該用戶無視通知而仍未改善或仍繼續違反服務條款時，則不通知該用戶立即刪除其LINE帳號，另外，用戶若涉及詐欺或洗錢等犯罪行為或不法使用時，同樣也不通知該用戶即刪除帳號。