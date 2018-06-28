堅持承擔與陪伴 宜蘭中道中學老師呂敏修獲杏壇芬芳獎

2018-06-28 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 郭錦萍 ╱即時報導



宜蘭中道中學老師呂敏修獲教育部107年度杏壇芬芳獎，頒奬當天卻無法出席，中道中學創辦人黃城今天特別頒獎給呂老師，彌補先前的遺憾。呂敏修表示，感謝一路包容與體諒的妻子，及中道給予發揮空間。

「我究竟是個盡責的老師，還是不負責任的父親？」呂敏修說，曾有十個孩子住在他家，叫他爸爸的只有兩個，其他八個叫他老師；因無法拒絕從台北帶著孩子來求助的母親，也因母親在世時的叮囑「有幸成為人師，自當多一些承擔，多盡一些責任！」

呂敏修表示，同為教師的妻子對住在家裡的「孩子」從不吝於陪伴與傾聽，讓這些孩子漸漸化解對人事物的敵意，更因感受到愛與關心，也能關愛別人。所以才住了一年的孩子就此脫胎換骨，考上大學、研究所；那年跟著無助母親從台北來的孩子，住了五年，曾經的非行少年也將去讀大學。

住過呂家兩天的中道中學學生對老師的陪讀印象深刻。國三廖同學說起「老師的餅乾不見了」事件，學到即使是餅乾這種小東西，也要當事人同意才能拿取；原本對英文不感興趣的曹同學，則是因為呂敏修的鼓勵開始背單字，重新認識英文。