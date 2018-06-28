智慧玻璃隨時切換明暗與投影 獲科技部創業傑出獎

2018-06-28 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



中山大學光電工程學系特聘教授林宗賢與學生合組「中山液晶」團隊，費時一年多研發出可貼在玻璃的薄膜，只要透過手機APP觸控，就能隨時將玻璃切換成模糊、光暗及變成投影機投影用途等功能，未來可應用在車輛和商辦大樓。這項創新發明榮獲科技部「創業傑出獎」及200萬元獎金。

林宗賢指出，一般透明玻璃窗經常讓人覺得沒有隱私，盛夏時若在窗邊，也會有烈日灼身的感覺。為了改善這些問題，很多人選擇貼上隔熱紙，或是安裝窗簾，但這些裝置都無法讓使用者在不同的時間、天氣、日曬程度、溫度或景觀的狀況下，自由的調整隱私、採光及隔熱等效果。

「中山液晶」團隊成員包括林宗賢、博士生李承璋與曾衡逸、碩士生黃政智及林宏遠。團隊成功開發出可讓使用者主動調整透光狀態的多功能智慧型窗戶，包括基本的高透視清澈狀態、具隔熱及亮度調整的黑清狀態，以及隱私保護的霧狀態等功能。

這項產品可應用於不同處，例如車用玻璃，白天可切換至隔熱狀態以阻隔刺眼的光線與熱能；晚上則可切換至透明狀態，提供清晰的行車視野。應用在建築玻璃時，使用者能夠主動調控室內外的光線通量，夜晚時也能切換為黑霧狀態以確保生活隱私。多功能智慧型窗戶更可搭配投影設備，在玻璃上呈現高畫質影像，提高擴增實境（AR）的使用體驗。

中山光電系博士生李承璋和曾衡逸表示，「中山液晶」團隊自行組裝設備、製作智慧型窗戶的原型，並持續進行優化改進，終於讓智慧型窗戶從厚重的玻璃，變成可捲曲的薄膜。除了環保節能，在運送和安裝方面也更簡單方便，同時大幅降低成本，使產品更具競爭力。