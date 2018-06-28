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智能障礙青年揮別霸凌 成校園宣導大使

2018-06-28 19:38聯合報 記者林良齊╱即時報導

有時生活苦悶，身旁沒有懂你的人可傾訴，只能將苦往肚裡吞，對於不善表達、交友不易的智能障礙者來說更是如此。心路基金會今天邀請智能障礙青年永健擔任募款活動主持人，他揮別就學時遭霸凌的陰影，現在成為擔任校園宣導大使，能在1600多個學生面前演講。

雖然這是永健首次擔任活動主持人，但台風穩健的掌握流程、訴說生命故事。事前社工陪他練習了無數次，在台上展現他自信的一面。他就學時，因學習與表達較遲緩，遭到同學霸凌，他當時害怕的逃學，仍逃不掉心中留下的陰影。

而當他到便利商店就業時，快速的工作步調、主管急促的指令，都令他感到恐懼，最終離職，開始長期在家的生活。直到心路服務介入三年多，在多元的課程、社團、活動中，永健有動力走出家門，透過社工漸進式的引導，培養興趣專長、練習人際相處、學習自主的安排生活。他漸漸重拾信心，擔任校園宣導大使。

永健也邀來心路音樂表演班上的同學育旗。育旗因腦性麻痺，行動不便，今年在社工團隊協助他克服了交通、用藥與如廁困擾，來到心路參加音樂表演班，成為他近十年來，第一次外出參與的休閒活動。心路也為他媒合了醫療復健、眼控電腦繪圖課程等資源，期待他未來能實現居家就業的想望。

心路基金會邀請民眾捐款，做為智能障礙朋友提供生活支持服務，期待透過此次活動募集一百萬元的服務經費。

心路服務的智能青年永健(後右)今天擔任募款活動主持人。圖／心路基金會提供
心路服務的智能青年永健(後右)今天擔任募款活動主持人。圖／心路基金會提供
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社工心路基金會霸凌
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