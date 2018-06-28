影／鳳梨價格崩盤 合作社批農委會竟宣傳外銷成績佳

2018-06-28 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



鳳梨價格崩盤，嘉義縣大林鎮水果合作社的產地收購價，每台斤只有1至3元，更有農民放棄採收，「1元怎麼收，農民欲哭無淚!」。相較於產地慘況，農委會日前還推出宣傳海報，其中一張談到鳳梨和香蕉，「誰說我們崩盤的」，還宣傳「今年有近6年來最好的外銷成績」。

億鑫合作社負責人簡源松說，政府若再不出面處理，南部5縣市農民將聯合到農委會陳情抗議。

農民說，端午節後鳳梨價格逐漸下滑，近5天來的產地收購價，上品每台斤只有3元，最低更僅有1元，果粒較小的，市場就沒有人要，今天價格略有回升，也僅是升1元。台北等各地果菜市場的金鑽鳳梨平均價格約10元上下，但扣除運輸、包裝和清潔費等成本，和產地收購價差不多。

鳳梨每甲地成本40萬元，現在每台斤只賣1至3元，一甲地要賠25萬，農民多種好幾甲地，要賠上百萬元，農民直說想到就愈哭無淚。簡源松表示，合作社四處找加工廠收購，對方都說已飽和無法再收購，外銷中國亦中斷 。