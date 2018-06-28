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家樂福開賣香蕉米乖乖 網友：搶到賺到還能IG炫耀

2018-06-28 19:15聯合報 記者何雅玲╱即時報導

近期最夯的零食，莫過於連總統蔡英文都讚賞的「香蕉米乖乖」，這款由高雄旗山蕉農與乖乖企業聯手研發推出的創意零食，原本是只在旗山老街特定一家店銷售的熱門零食，今(6/28)日起在全台家樂福獨家販售，全台配貨量900~1000箱，網友笑稱搶到賺到還能IG/FB炫耀呢！

台灣香蕉因為產量過多而影響香蕉價格崩盤，除了促銷特賣，若能轉向多元創意發展，更能幫助香蕉有效提升價值，家樂福發言人蘇小真表示，家樂福鼓勵農民加入產銷履歷與家樂福嚴選，在有系統的管理維持一定的品質與價格，更鼓勵農民邁向多元創意發展，新商品香蕉米乖乖推出就是非常好的表率。

除了由在地50年的品牌乖乖與有香蕉王國美名的高雄旗山合作推出的香蕉米乖乖，家樂福還有另一款由台農鮮乳廠與蕉農共同研發的新款保久乳「香蕉戀汝」，這款可媲美韓國創下兩億五千瓶熱銷等級的香蕉鮮乳，早在6月開始已搶先在家樂福上市，這些商品共同之處在於採用真實的香蕉提煉製成。

6/28~7/4期間家樂福大直店成立「夏季香蕉專區」，展售香蕉米乖乖、香蕉戀汝、金蕉伯香蕉、皇族麻糬派餅、貝比瑪瑪香蕉米餅等國產蕉農多元創意零食商品。

家樂福大直店成立「夏季香蕉專區」，6/28~7/4展售香蕉米乖乖、香蕉戀汝等國產...
家樂福大直店成立「夏季香蕉專區」，6/28~7/4展售香蕉米乖乖、香蕉戀汝等國產蕉農多元創意零食商品。圖片提供╱家樂福
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香蕉戀汝採用台灣香蕉原汁15%果汁含量，超過50%乳含量，200ml/瓶、原價2...
香蕉戀汝採用台灣香蕉原汁15%果汁含量，超過50%乳含量，200ml/瓶、原價28元、特價22元，特惠期間至7/21止。圖片提供╱家樂福
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香蕉米乖乖，52克/包、原價35元、特價30元、限量售完為止。圖片提供╱家樂福
香蕉米乖乖，52克/包、原價35元、特價30元、限量售完為止。圖片提供╱家樂福
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香蕉家樂福
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