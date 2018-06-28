推廣台灣觀光 泰國大學生遊台拍攝短片

2018-06-28 20:04 中央社 曼谷28日專電



為持續向東南亞推廣台灣觀光，中華民國駐泰國代表處邀請泰國青年遊台灣拍攝短片和撰寫遊記，在社群網站上宣揚，經甄選由三隊10名大學生獲選，將於7月赴台旅遊。

「泰國學生青春壯遊台灣」活動由中華民國駐泰國經濟文化辦事處舉辦，甄選泰國大學生組團至台灣觀光，從30組成員中選出三隊10人，免費旅遊台灣15天。他們會把在台灣的見聞與心得拍攝成短片，展現出台灣的好山好水、藝術文化與人文風情。

駐泰國辦事處代表童振源今天在行前記者會上表示，2017年泰國前往台灣的旅客達到近30萬人次，比前一年成長49%，為了讓更多泰國民眾瞭解台灣的旅遊資源，特別舉辦這次活動。

他說，台灣各級政府全力支持這項活動，希望這幾隊好好享受台灣的美食美景與風土民情，並將在台灣的旅遊體驗與更多朋友分享，獲選的隊伍也介紹各自的旅遊計畫和預計造訪的台灣縣市景點。

受邀赴台灣旅遊的三隊，將在7月出發，以15天暢遊台灣11個縣市，其間以拍攝短片方式介紹台灣的景點和旅遊體驗，並上傳至臉書（Facebook）上「TaiwanThailand Fans」及「Taiwan Thailand Fans.Thai」中文和泰文版粉絲專頁的活動專區，得到按讚最多的隊伍將有20萬泰銖（約新台幣19萬2719元）獎金。

中華民國政府試辦對泰國普通護照免簽證入境，從2016年8月到今年7月31日，給予泰國國民來台灣30天免簽證待遇。行政院政務委員張景森27日表示，外交部已召集跨部會會議研商，認為試辦成效良好，將再續辦一年。