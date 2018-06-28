男性激素高低 研究：童年環境決定

2018-06-28 20:25 台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導



英國杜倫大學研究發現，童年環境會影響成年男性的賀爾蒙濃度。（photo by wikipedia） 分享 facebook 童年環境會影響男性激素濃度！英國杜倫大學調查359名試驗者的研究發現，童年生長在艱困環境的人，擁有較低的睪固酮，安逸環境下長大的人則睪固酮較高。高濃度的睪固酮會增加罹患攝護腺癌的機率，低濃度睪固酮則導致精神差、生育能力低。研究主持人馬吉德博士表示，這項研究挑戰睪固酮受基因、種族影響的理論，童年環境應納入特定疾病評估項目。

「依據能量投資理論，困難的環境可能充斥較多感染性疾病、缺乏營養。」馬吉德向《獨立報》解釋，因為生長在較差環境的人，需要把能量集中在生存上，並因此而減少分配給生殖的能量，性賀爾蒙自然會降低。生長在安逸環境的人，則可以將能量分配給生殖器官，較易繁衍後代。但馬吉德強調，此項研究內的對象，賀爾蒙濃度沒有低到影響生殖的程度。

根據《科學日報》報導，研究團隊調查359名原生孟加拉人、童年移民至英國的孟加拉人、成年後才移民英國的孟加拉人、孟加拉移民第二代和原生英國人。研究團隊收集受試者的身高、體重、青春期發生的年齡等資訊，並測量他們唾液中的睪固酮濃度。

研究顯示，童年成長於英國的受試者擁有比較高的睪固酮，成長於孟加拉的人的睪固酮濃度較低。馬吉德表示，童年環境似乎會影響睪固酮濃度，影響持續到19歲青春期結束，但成年環境就不再發揮影響。馬吉德說，睪固酮濃度高低能評估一個人的健康，他建議，童年成長環境應納入某些賀爾蒙疾病的評估項目。

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