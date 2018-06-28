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逾3成家長不知如何談性 專家建議從交朋友聊起

2018-06-28 18:46聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

「男生女生一起睡覺會生小孩嗎？」當孩子漸漸長大，好好談「性」是家長無法逃避的重要必修課。但國民健康署調查卻發現，有35 %的家長不知道該如何自然清楚地與孩子討論「性」相關話題。專家建議，由日常生活所遇情境切入，從交朋友循序漸進地去聊。

根據國民健康署統計資料顯示，35 %的家長認為「性」相關話題難以啟齒，不曉得如何自然清楚的與孩子溝通，另有28 %的家長表示無法與孩子搭起溝通的橋樑，也有些家長提及，擔心自己的性教育知識不足或不知如何適齡教育。

台灣性教育學會理事長鄭其嘉提醒，在孩子生命中，家是性教育的啟蒙場域，肩負培養正確性觀念的重任。她直言，尤其在資訊爆炸時代，家中避免談性，孩子卻對性有疑惑時，只能從網路世界找尋不知是真是假的性知識，可能在家長不知情時，孩子已陷入錯誤性觀念當中。

許多家長擔心自己的性教育知識不足，但鄭其嘉認為，隨時更新自己的性知識，是家長的責任，但絕不是非要成為性學博士才能跟孩子聊「性」，最重要的應是建立親子間談「性」的信任度，讓孩子感受到家長是可以談這件事。如此一來，當孩子在性方面有疑問，甚至遇到複雜情境或陷入危險時，才願意分享。

鄭其嘉說，性教育永遠不嫌早，從告訴孩子勇於做自己身體主人就是性知識啟蒙，隨著孩子年齡增長，循序漸進地從交朋友至情人間的交往，甚至更親密的關係。她強調，談性要把握可談時機，由日常生活所遇情境切入或孩子的生活圈出發，以開放式問題了解孩子對性的看法，若有迷思就即時更正觀念。

她表示，當家長願意談性，但孩子根本不想談，建議家長跳脫一對一說教模式，在歡樂氣氛，如家庭出遊、外出聚餐時，卸下孩子心防，以輕鬆談天的方式灌輸孩子正確性知識。

另外，國健署「青少年網站-性福e學園」提供家長與孩子談「性」時的工具及資源，包含各領域專家撰寫的性健康衛教文章與推薦教材，更有匿名的線上免費諮詢服務及相關轉介資源，網站上也有最新的青少年兩性門診名單，可查詢就近院所。

「青少年網站-性福e學園」提供家長各領域專家撰寫的性健康衛教文章與推薦教材，更有...
「青少年網站-性福e學園」提供家長各領域專家撰寫的性健康衛教文章與推薦教材，更有匿名的線上免費諮詢服務及相關轉介資源。圖／國健署提供
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國民健康署調查發現，有35 %的家長不知道該如何自然清楚地與孩子討論「性」相關話...
國民健康署調查發現，有35 %的家長不知道該如何自然清楚地與孩子討論「性」相關話題。圖／擷取自國健署性福e學園網站
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性教育親子爆炸
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