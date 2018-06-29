帶著健康去壯遊 一圓未竟的夢想清單！

2018-06-29 11:22 聯合新聞網 聯合數位文創



熟齡，是無法改變的數字問題；壯遊，卻是每個人可以自由選擇的心態問題！

聯合報行旅事業部與健康事業部共同舉辦的「熟齡壯遊」講座，難得請到醫界、媒體界兩位學有專精又熱愛運動的大老，提供實用健康資訊、分享個人體驗！

講者:陳威明，為臺北榮總副院長、國際知名的骨科醫學權威。(圖/文 聯合數位文創提供) 分享 facebook

講者之一陳威明，是臺北榮總副院長、國際知名的骨科醫學權威，也是病患心目中「視病猶親」的仁醫。從年輕時候起，陳威明副院長最大的興趣便是登山與攝影，而身為一位骨科醫生，他常在登山途中救援諸多身體不適的山友，教他們如何在第一時間急救、降低傷害。在「熟齡壯遊」講座中，陳威明副院長將以自身經驗及醫學專業，告訴大家如何運動、壯遊而不會傷害到身體。

講者:項國寧，為資深的媒體人、聯合報社長。(圖/文 聯合數位文創提供) 分享 facebook

另一位講者項國寧，是資深的媒體人、聯合報社長，五十歲以前，他和許多媒體人一樣，鎮日案牘勞形，直到發現自己肩頸腰背無一不痛，長年未被善待的身體，開始發出抗議，經診斷才知自己罹患了僵直性脊椎炎。五十七歲時，項國寧成功挑戰馬來西亞刁曼島十公里海泳，跨過自我蛻變的里程碑，這其間的差異在於運動。項國寧將與大家分享，如何用十年的時間，將過去只有在泳池游二十五公尺的紀錄，翻轉為在開放水域游十公里，除了健康並換得對自我的信心。