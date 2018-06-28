大腸癌年輕化 28歲養生青年也罹病

2018-06-28 18:06 中央社 苗栗縣28日電



大腸癌發生有年輕化趨勢，28歲蘇姓男子平日不菸不酒且重視養生，數月來莫名腹脹腹痛就醫十餘次，都被認為是腸胃炎，最後經電腦斷層掃描發現是大腸癌第三期，正接受化療中。

苗栗市大千綜合醫院外科主任馮啟彥表示，這名蘇姓男子到院急診時，已腹脹痛到呈現腹膜炎現象，進行電腦斷層掃描發現，乙狀結腸有約6公分大的腫瘤壓迫阻塞腸道，經腹腔鏡手術順利切除，組織化驗確診為大腸癌第三期。

令醫護人員訝異的是，蘇男過去因腹脹、腹痛已陸續在北部地區2家醫院來回就診11次，來到大千急診前一週，才剛從其中一間醫院住院5天治療，卻都被當成腸胃炎處理。

馮啟彥懷疑，根據蘇男子自述，本身不菸、不酒，且注重養生，飲食作息都相當正常，加上年僅28歲，又無家族病史，「當初診治醫師可能沒聯想到是大腸癌」。

醫師指出，大腸癌初期皆無症狀，等到開始脹痛不適時，多半已為大腸癌第三期，而大腸癌若發生在右側常出現血便，左側則較容易腸阻塞，兩種狀況較不同。

馮啟彥也說，大腸癌的發生年齡層有逐漸年輕化的趨勢，大千綜合醫院近日連續出現兩起年輕人大腸癌阻塞腸道案例，除蘇姓男子外，另一名是33歲莊姓男子，平日多外食，且長期抽煙，症狀為腹痛、腹脹，但無明顯血便，同樣確診大腸癌第三期，兩人均以腹腔鏡手術切除後，接受化療中。