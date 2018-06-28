親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

醫科生砍男友因「前途無量」被輕判 2年後改名爽住豪宅

巨陞董座兒：才剛買Apple TV送媽媽 怎知父母墜崖死亡

大腸癌年輕化 28歲養生青年也罹病

2018-06-28 18:06中央社 苗栗縣28日電

大腸癌發生有年輕化趨勢，28歲蘇姓男子平日不菸不酒且重視養生，數月來莫名腹脹腹痛就醫十餘次，都被認為是腸胃炎，最後經電腦斷層掃描發現是大腸癌第三期，正接受化療中。

苗栗市大千綜合醫院外科主任馮啟彥表示，這名蘇姓男子到院急診時，已腹脹痛到呈現腹膜炎現象，進行電腦斷層掃描發現，乙狀結腸有約6公分大的腫瘤壓迫阻塞腸道，經腹腔鏡手術順利切除，組織化驗確診為大腸癌第三期。

令醫護人員訝異的是，蘇男過去因腹脹、腹痛已陸續在北部地區2家醫院來回就診11次，來到大千急診前一週，才剛從其中一間醫院住院5天治療，卻都被當成腸胃炎處理。

馮啟彥懷疑，根據蘇男子自述，本身不菸、不酒，且注重養生，飲食作息都相當正常，加上年僅28歲，又無家族病史，「當初診治醫師可能沒聯想到是大腸癌」。

醫師指出，大腸癌初期皆無症狀，等到開始脹痛不適時，多半已為大腸癌第三期，而大腸癌若發生在右側常出現血便，左側則較容易腸阻塞，兩種狀況較不同。

馮啟彥也說，大腸癌的發生年齡層有逐漸年輕化的趨勢，大千綜合醫院近日連續出現兩起年輕人大腸癌阻塞腸道案例，除蘇姓男子外，另一名是33歲莊姓男子，平日多外食，且長期抽煙，症狀為腹痛、腹脹，但無明顯血便，同樣確診大腸癌第三期，兩人均以腹腔鏡手術切除後，接受化療中。

醫師提醒，若出現不明腹痛、腹脹、血便、體重減輕、解便習慣改變、或有解便解不乾淨的感覺等大腸癌相關症狀，一定要盡速就醫，才能早期診斷、早期治療。

大腸癌發生有年輕化趨勢，28歲蘇姓男子平日不菸不酒且重視養生，數月來莫名腹脹腹痛...
大腸癌發生有年輕化趨勢，28歲蘇姓男子平日不菸不酒且重視養生，數月來莫名腹脹腹痛就醫十餘次，都被認為是腸胃炎，最後經電腦斷層掃描發現是大腸癌第三期，正接受化療中。圖／ingimage
分享

大腸癌腹痛醫師
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

下班注意！14縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

2018-06-28 14:28

台北車站防災演練逼真 民眾頻問「發生什麼事？」

2018-06-28 10:52

德國輸了！挺德老闆傷心清場 去隔壁公園盪鞦韆散心

2018-06-28 10:09

國小女老師一臉嚴肅、比同齡蒼老 竟是牙周病惹禍

2018-06-28 10:18

美商用原油庫存連三周下降 汽柴油下周估漲0.4元

2018-06-28 11:52

影／鳳梨價格崩盤 合作社批農委會竟宣傳外銷成績佳

2018-06-28 19:31

家樂福開賣香蕉米乖乖 網友：搶到賺到還能IG炫耀

2018-06-28 19:15

逾3成家長不知如何談性 專家建議從交朋友聊起

2018-06-28 18:46

台北連日飆高溫 太平洋高壓影響之故

2018-06-28 18:16

網購侵權爭議多 業者：定明確標準

2018-06-28 18:15

聯結車卡平交道 影響4800名旅客

2018-06-28 18:01

台鐵樹林山佳恢復通行 4800名旅客受影響

2018-06-28 17:58

連結車卡平交道 台鐵樹林至山佳雙線不通

2018-06-28 17:18

比漾廣場進軍電商 不打價格戰 改說好故事

2018-06-28 17:07

文學動畫小兒子 闖全球200影展7月首播

2018-06-28 17:03

遠航高雄招空服10名 小學老師也來應徵

2018-06-28 15:59

NATURE期刊點名東亞科學明星 成大校長蘇慧貞上榜

2018-06-28 15:44

好浪漫！鋼琴仙女愛上南澳 搬來夢幻彩繪鋼琴

2018-06-28 15:36

碰一秒就被告很衰嗎？ 生活中牢不可破的性騷迷思

2018-06-28 15:27

氣溫32度教室沒冷氣 學生怨：好熱 上課會分心

2018-06-28 15:01

世界經典名劇《等待果陀》 7月14日竹縣登場

2018-06-28 14:44

養生婦泳齡23年 罹癌動刀才知心臟出問題

2018-06-28 14:40

【IP授權】二搞創意勇敢走我的路 獲邀金曲入圍影片插畫設計

2018-06-28 14:36

2018年第二屆游牧森林音樂祭 10月暨南大學盛大登場！

2018-06-28 14:34

加熱式菸品降低危害？ 專家打臉：應規範

2018-06-28 14:06

辣椒粉漂亮又紅 當心毒色素致癌

2018-06-28 14:04

和孩子談性知識 調查：6成父母無所適從

2018-06-28 12:55

熱帶性低氣壓形成 影響台灣機率低

2018-06-28 12:36

辣椒粉又紅又漂亮？當心含致腫瘤的蘇丹色素

2018-06-28 11:35

年輕患者接連出現2例 大腸癌呈現年輕化趨勢

2018-06-28 11:30

韓客逐年攀升！第33屆台韓觀光交流會議台南登場

2018-06-28 11:06

含塑膠微粒6大類清潔產品 7月1日起禁售

2018-06-28 10:58

公車站10公尺內禁停車 7月1日起提高罰鍰

2018-06-28 10:54

人工反式脂肪害健康 7月起食品全禁用

2018-06-28 10:49

7月起買醋睜大眼 食用醋標示新制上路

2018-06-28 10:39

迷茶飲愛「正常甜」 肌肉男喝成腎結石

2018-06-28 10:20

坐高鐵不無聊 7月1日起有免費電子書看

2018-06-28 10:17

熟齡壯遊 陳力輝醫師：行前訓練很重要

2018-06-28 09:29

吳德榮：今天平地午後雷陣雨機率提高

2018-06-28 08:26
看更多

熱門文章

星巴克7月買1送1來了！一招讓你一個月內都享優惠

2018-06-28 12:21

悲！宜蘭綠博野放海龜 3個月後死在菲律賓

2018-06-27 20:46

下班注意！14縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

2018-06-28 14:28

全長12公里！ 全台首條「鐵道自行車」7/1試運行

2018-06-27 23:55

海大證實野放玳瑁命喪菲律賓 程一駿：很遺憾

2018-06-27 20:49

德國輸了！挺德老闆傷心清場 去隔壁公園盪鞦韆散心

2018-06-28 10:09

出門記得帶傘！今起天氣不穩 午後雷陣雨範圍擴大

2018-06-28 05:09

事業出頭天！2018下半年事業運最強命格揭秘

2018-06-28 08:00

迷茶飲愛「正常甜」 肌肉男喝成腎結石

2018-06-28 10:20

國小女老師一臉嚴肅、比同齡蒼老 竟是牙周病惹禍

2018-06-28 10:18

今日星座運勢／天蠍 言論避免過與不及 進修好時機

2018-06-28 00:00

兩分鐘賣出1顆！ 肯德基經典款蛋塔回歸

2018-06-27 23:15

心情點滴／母親與筆名

2018-06-28 06:00

7月起買醋睜大眼 食用醋標示新制上路

2018-06-28 10:39

坐高鐵不無聊 7月1日起有免費電子書看

2018-06-28 10:17

童言童語／不是美麗的人

2018-06-28 06:00

親子手牽手／來自星星的孩子

2018-06-28 06:00

女兒面對升學壓力 身為母親的她每天只做2件事

2018-06-28 10:33

氣溫32度教室沒冷氣 學生怨：好熱 上課會分心

2018-06-28 15:01

養生婦泳齡23年 罹癌動刀才知心臟出問題

2018-06-28 14:40

健康你我他／保持骨密度 30分鐘內路程我都用走的

2018-06-27 23:43

台灣珍奶紅到國外！台北國際食品展週六開放民眾試飲

2018-06-27 19:45

食品小工廠 賴揆指示全面稽查

2018-06-28 00:38

連結車卡平交道 台鐵樹林至山佳雙線不通

2018-06-28 17:18

會發光的積木在這裡！全台首見「積木之湯」進駐礁溪

2018-06-28 10:32

年輕患者接連出現2例 大腸癌呈現年輕化趨勢

2018-06-28 11:30

周冬雨和潤娥拎新款小包 兩個牌子都好好看喔

2018-06-28 11:29

好划算！Krispy Kreme買一送一 只有這天

2018-06-27 20:33

吳德榮：今天平地午後雷陣雨機率提高

2018-06-28 08:26

小琉球4個在地大男生 開創離島限定啤酒品牌

2018-06-27 09:34

熟齡壯遊 陳力輝醫師：行前訓練很重要

2018-06-28 09:29

2018新航點懶人包 這樣飛省錢又省時

2018-06-28 10:25

台北車站防災演練逼真 民眾頻問「發生什麼事？」

2018-06-28 10:52

辣椒粉又紅又漂亮？當心含致腫瘤的蘇丹色素

2018-06-28 11:35

男閨密、女知己只是朋友？異性間有無純友誼引激辯

2018-06-28 15:41

大腸癌年輕化 28歲養生青年也罹病

2018-06-28 18:06

公車站10公尺內禁停車 7月1日起提高罰鍰

2018-06-28 10:54

背24萬追蹤器 野放海龜「魷魚絲」 命喪菲律賓魚籠

2018-06-27 23:18

含塑膠微粒6大類清潔產品 7月1日起禁售

2018-06-28 10:58

機師工會發動罷工投票 長榮、華航釋善意

2018-06-28 00:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top