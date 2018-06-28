網購侵權爭議多 業者：定明確標準

2018-06-28 18:15 台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導



圖說：立法委員邱志偉28日召集產官學三方召開「數位交易平台消費行為侵犯智慧財產權之責任歸屬」公聽會，釐清網購爭議的責任歸屬。（photo by 蔡岳宏／台灣醒報） 分享 facebook 網購已成為國人熱門消費行為，針對網路侵權商品該由賣家或網路平台業者負責？業者建議，應參考現有法院判例訂明確的標準。立法委員邱志偉28日召集產官學三方召開公聽會，東森購物法務協理陳盈君表示，業者為保商譽定會下架侵權商品，但因鑑定有實務困難，盼政府明訂審查標準，且針對責任歸屬應訂定審判依據。

針對網路侵權商品該由賣家或網路平台業者負責？智慧財產局副局長張玉英表示，著作權人有販賣權，可以對非法販賣的人提告，若是平台業者則必須依據有無故意來認定，業者若明明知道是侵權商品還故意販賣就會受民法、刑法懲罰。張玉英說，平台業者通常會與賣家簽訂合約，規範責任歸屬，但各家合約內容不同，因此法院必須以個案判斷。

「政府有3項把關措施，首先是輔導業者訂好契約責任，再來是建立檢舉專線，盡速下架商品。另外，著作權有避風港條款，只要業者在接收檢舉後將產品下架，就不會有被告的風險。」張玉英補充，立法院已在審查《數位通訊傳播法草案》，數位交易平台業者的責任將更明確，因此，目前無另立數位交易專法的必要。

中研院研究員林忠正表示，侵權案件通常必須以個案判定，「但若遇到恐龍法官，可能對消費者和民眾造成影響。」他建議，政府應增加行政指導說明，讓法官有判斷原則，例如平台有沒有保護消費者，有無符合交易習慣，以及有沒有故意販賣。另外，台灣民眾常與國外電商發生紛爭，卻有處理的困難，他建議，政府應規定跨國平台業者派駐台灣代表處理。

「業者一定不會放棄保障消費者，但是政府要求平台先對賣家商品事先審查，是否能給審查的依據。」陳盈君表示，而且平台販賣商品多元，許多商品連平台業者都沒接觸過，審查有實務上的難度，希望降低審查義務。陳盈君強調，若採嚴格審查，可能犧牲消費者權益，民眾將無法買到便宜商品，也對產業發展不力。

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