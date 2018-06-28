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比漾廣場進軍電商 不打價格戰 改說好故事

2018-06-28 17:07聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

面對網路世代的崛起，百貨布局線上線下，提供虛實整合的零售服務已是趨勢位於新北雙和地區的比漾廣場，日前宣布於Yahoo奇摩超級商城開店試營運，業者表示，有別其他同業，將訴求「策展型溫度電商」，不打價格及速度戰，而是鎖定品牌「人文、經典、好生活」的核心，經營分眾市場。

相較於其他大型連鎖百貨，比漾廣場進軍電商時間較晚，因此將在平台經營採取不同作法。比漾廣場董事長潘慧珍表示，在地化、故事化、影像化、主題化、體驗化將成為比漾雲店的經營策略，把比漾廣場擅長在實體策展中的概念延伸至網路平台。希望在未來，這群認同比漾廣場雲店的消費者，更有機會透過「線上消費+實體體驗」的模式，完成虛實通路互導。

比漾廣場雲店試營運期間以Home、Beauty、LifeStyle為三大主軸，並廣邀200家品牌加入，並邀請鍋具益康屋在比漾雲店成立品牌旗艦館，接著比漾廣場實體店第三季家用區改裝後將成立「Home學堂」廚藝體驗區，安排名廚進行現場教學，並用直播方式分享於網路。

此外，包豪氏集團也首度在比漾廣場雲店舉辦網路義賣，6月28日到6月30日，旗下Superdry、TOUGH Jeansmith、Salad、ANTONY MORATO等品牌，上千件的潮流T恤、上衣3折起義賣，所得金額扣除營業稅與運費將捐贈給中華基督教救助協會-1919食物銀行

另外也發起「TOWN 368一城鎮一美好」專案，目標深入台灣368個個城市鄉鎮，發掘各地美好的人、事、物。相關商品並引進至「比漾廣場雲店」及「比漾咖啡、選物」自有品牌銷售，今年也計劃提撥每月專案銷售5%營業額，捐贈給中華基督教救助協會-1919食物銀行。

比漾廣場雲店日前正式進軍Yahoo奇摩超級商城。圖／比漾廣場提供
比漾廣場雲店日前正式進軍Yahoo奇摩超級商城。圖／比漾廣場提供
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電商義賣食物銀行
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