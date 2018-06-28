政府友善身障民眾 NCC彙整50項具體措施

2018-06-28 16:52 中央社 台北28日電



NCC今天表示，為了維護身障民眾資訊平權，一年來彙整各部會執行50項具體措施，包含建立無障礙網頁、政府發布重大訊息時提供手語翻譯及手機網路優惠方案等。

國家通訊傳播委員會（NCC）依據「身心障礙者權利公約」、「身心障礙者權益保障法」及「通訊傳播基本法」規定與精神，召集相關部會規劃「無障礙通訊傳播近用環境行動方案」。106年5月10日經行政院身心障礙者權益推動小組第2屆第1次會議決議通過。

相關部會一年的推動後，NCC今天彙整公布「106年無障礙通訊傳播近用環境推動報告」，總計各部會共有50項具體措施。

推動報告中有關通訊面向具體措施，包括完備「災防告警細胞廣播服務」、以及由NCC定期召開會議調查身障者需求，鼓勵電信業者提供身障者優惠方案，像是4G行動網路月租費最高減免新台幣200元等。

傳播面向上，文化部除出版品及影視音作品補助外，另完成海角七號、植劇場－荼蘼等5部電影及2部電視劇作品的口述影像版本，時數總計1215分鐘。公視則製播口述影像節目達1273小時。

當有重大活動或緊急訊息發布時，政府機關與電視業者提供身障民眾手語翻譯服務，並注意畫面比例及位置，保障身障者資訊權益，包括行政院新聞傳播處、中央選舉委員會、NCC、交通部中央氣象局等部會，都有提供相當比例手語翻譯場次。

資訊面向上，則建立身障近用通訊傳播網路服務平台，其中，教育部設置華文視障電子圖書館，106年電子書總量達3萬5415本；金管會則督導銀行、證券期貨、保險業等推動無障礙網頁。

NCC也公告網站無障礙規範2.0版，明確定義標章檢測基準、流程及抽測範圍等相關事宜，並新增身障者參與稽核規定，截至106年12月31日止，檢測並取得無障礙標章網站已達2530筆。

行政面向部分，衛生福利部、勞動部及NCC皆對身障者資訊生活樣貌提出調查報告，相關部會及業者也開發身障服務App，像是語音隨身助理、智慧導引、友善餐廳、聽新聞等。

文化部及衛福部辦理口述影像等人才培訓；NCC及電信、廣電業者則針對一般民眾、員工及身障朋友辦理媒體識讀活動，落實身心障礙者通訊傳播近用權。