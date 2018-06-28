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文學動畫小兒子 闖全球200影展7月首播

2018-06-28 17:03中央社 台北28日電

作家駱以軍（右）的散文作品「小兒子」經夢田文創改編為動畫等形式呈現，動畫由台北藝...
作家駱以軍（右）的散文作品「小兒子」經夢田文創改編為動畫等形式呈現，動畫由台北藝術大學動畫學系系主任史明輝（左）執導，28日兩人一同出席動畫分享會。中央社
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作家駱以軍散文作品「小兒子」，被夢田文創以多視角改編為動畫、繪本和舞台劇，今天舉行「小兒子」動畫分享會，該動畫參加全球200個影展，7月1日在公視等多媒體頻道首播。

駱以軍的小兒子系列書籍，收錄他平日在臉書（Facebook）書寫張貼父子間逗鬧的生活瑣事，種種細微片段堆疊，成為一個完整的生活故事，如今與夢田文創合作，規劃「可以一起長大的小兒子跨界創作計畫」。

動畫「小兒子」以作家駱以軍為原型，描述他與2個性格迥異的孩子時而像同伴打鬧，時而還原為父親角色，帶領他們學習觀看，所描述出的各種生活面向。大兒子性格內向、小兒子古靈精怪，還有美麗嫻雅的妻子，加上在屋裡四處衝竄的狗，所組成的家庭群像。

動畫「小兒子」由台北藝術大學動畫學系主任史明輝擔任導演和編劇，史明輝受訪指出，這個文本一開始就很吸引人，動畫在人物個性的設定有不少細節可循，例如動畫角色的臉型：固執的「駱爸鼻」是方塊酥臉、、愛跟爸爸抗議很有個性的小兒子是本壘板臉、內向的大兒子則是花生頭臉，「這些角色個性設定完後，再配合挑選出來章節，可發揮的地方就很大。」

夢田文創執行長蘇麗媚親自擔任動畫「小兒子」的轉譯編劇主創，從原著254篇散文中選出15篇親子議題進行改編。蘇麗媚對「命大的蟑螂」這篇特別有感，「我家裡也有很多壁虎，會叫自己的小兒子去打死，但孩子也是回說，家裡養著壁虎他也不會怎麼樣，要不要乾脆養他」，這情節與動畫「小兒子」也想養蟑螂的想法雷同。

「這些看似趣味的家庭日常，呈現了成人與小孩間看事物角度的不同」。蘇麗媚認為，世間萬物的美醜好壞標籤，都是被社會規範定義，小孩其實擁有最開放的眼光。

駱以軍說，其實很害羞看自己的作品，有點不太敢看動畫「小兒子」，但他看了卻有點淚汪汪，更直言「夢田文創搞太大了，超乎我的想像，很感動」。

夢田文創表示，動畫「小兒子」將在7月1日起於公視、愛奇藝、LINE TV、三立、Vidol、My Kids頻道、Hami Video、MOD兒童199、C-pop、VIKI等平台播出。未來還會推出繪本、舞台劇及實體書店。

目前動畫「小兒子」正走向世界，參加全球超過200個影展，預計會在190幾個國家播出，已入圍印度班加洛短片影展、印度浦那短片影展、俄羅斯國際動畫影展及收到美國洛杉磯的國際影展、義大利羅馬國際短片影展等競賽入選通知。

動畫文創駱以軍
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