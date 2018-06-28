NATURE期刊點名東亞科學明星 成大校長蘇慧貞上榜

2018-06-28 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



被譽為國際科研界最重要的期刊《Nature》，最新專欄文章點名10位東亞科學明星，國立成功大學校長蘇慧貞以室內空氣汙染專家被點名上榜。該期刊除報導蘇慧貞致力於室內空氣汙染對健康影響研究，以及如何幫助適應全球暖化現象之外，更特別點出她是成大第一位女校長。

Nature期刊指出，在東亞地區的香港、馬來西亞、新加坡、韓國和台灣的頂尖研究人員，從人工智能到傳染病等領域，已站上全球舞台並產生重大影響。專欄中點名10位東亞科學明星，其中2位來自台灣，分別為成大校長蘇慧貞及台大電機系教授李琳山。該期刊以「空氣把關者」為文章標題，稱蘇慧貞是處理台灣室內空氣汙染的專家；李琳山則被譽為「程式編碼的先鋒」。

文章中指出，蘇慧貞領導的團隊花費10多年研究室內空氣汙染對健康的威脅，並於1999年就先進地推動立法提案，她向政府提交了研究數據，要求考慮制定室內環境的空氣汙染品質標準。2005年，台灣開始針對室內空氣汙染品質制定標準，並在2011年經立法院三讀通過室內空氣品質管理法，大幅降低不良室內空氣品質對健康的危害。

蘇慧貞在採訪中發表感言，對於自己的研究能夠幫助政府訂定標準，並且保護民眾健康，她感到相當自豪，並且說「當訂定室內空氣品質汙染標準成為議題時，我們已經掌握大量不容置疑的研究數據，因此能順利推動促成公部門設置管制空氣品質法案。」她也分享自己的價值觀，「一個致力於公眾健康的人應該始終秉持關懷弱勢族群需求的心，以善盡社會責任」。

蘇慧貞取得哈佛公衛學院環境衛生科學博士後，曾經接受美國政府研究計劃案，在1年時間內親眼目睹許多弱勢家庭惡劣的生活條件，也促成她致力於將研究與政策做鏈結，並在回到台灣後帶領研究團隊花費10多年蒐集室內空氣汙染對健康造成危害的數據，進而攜手公衛學界推動室內空氣品質管理法立法。目前台灣是繼南韓之後，全世界第二個立法管制室內空氣品質的國家。

Nature期刊也採訪了蘇慧貞攻讀哈佛公衛學院環境衛生科學博士的指導教授John Spengler，他表示，「蘇慧貞就是有種能讓人們停止比手劃腳而專注於眼前事務的能力，也因此能夠這麼有效率地產生影響力。」

國際科研界排名第一的Nature期刊，是世界上最早的科學期刊之一，首版於1869年11月4日，發表來自各科學領域的一手研究論文。迄今許多重要、最前沿的科學研究結果，皆曾先在《Nature》以短文章形式發表。