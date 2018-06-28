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遠航高雄招空服10名 小學老師也來應徵

2018-06-28 15:59中央社 高雄28日電

因應新機引進，遠東航空招募空服員，今天在高雄加開場次，方便中南部考生就近應徵，空服員起薪上看新台幣4萬元，這次將錄取10人，吸引約500人應徵，其中還有人是小學老師。

因應新機隊引進空服員人手需求，遠航26日在台北舉行新進空服員招募後，為讓中南部考生免去南北奔波舟車勞頓的辛苦，特別加開高雄招募場次。高雄場上午在樺舍商旅高雄館登場，一早前來應徵的男女考生大排長龍，分別進行面試、口試及脫鞋摸高測試。

26歲的高雄市一間雙語小學教師葉怡安也前來應徵，她表示，在小學教美術兩年餘，之前在補習班任教，想挑戰不一樣的職業生涯因此前來報考；目前教職月薪3萬多，她不是為錢來應徵，而是想趁年輕多嘗試不同的工作。

遠東航空副總經理盧紀融表示，今年北高兩場共有1735人報考，共將錄取25人，報考者有78人具有碩士學歷，59人有航空相關服務經驗；由於不限報考年齡，報考者年紀從21歲至48歲都有，也有具教師資格的人前來報考。

她指出，高雄場500多人報名，報到率逾9成，今天將取80人，經7月初的複試，再錄取10人，8月中旬報到，預計11月上線服務。

盧紀融也說，新進空服員完成空訓、試用期合格後，薪資依實際飛行時間，月薪加津貼及獎金上看4萬元。空服員年紀不是問題，公司有50多歲的資深空服員，目前月領7、8萬元。

遠航目前有100餘名空服員，由於9月起將陸續引進ATR新機隊投入離島航線，明年並將引進波音737 MAX8機型大客機飛航兩岸及國際航線，因應空服人力需求招募空服員新血。

因應新機引進，遠東航空招募空服員，今天在高雄加開場次，方便中南部考生就近應徵，空...
因應新機引進，遠東航空招募空服員，今天在高雄加開場次，方便中南部考生就近應徵，空服員起薪上看新台幣4萬元，這次將錄取10人，吸引約500人應徵，其中還有人是小學老師。遠東航空／提供
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空服員遠東航空遠航
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