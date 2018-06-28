好浪漫！鋼琴仙女愛上南澳 搬來夢幻彩繪鋼琴

2018-06-28 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



有「鋼琴仙女」之稱的旅美鋼琴家黃凱盈，長期在東南亞發展中國家巡迴演出，致力將音樂帶入偏鄉，去年她走訪宜蘭南澳，被南澳的天然和質樸所感動，不只因此創作出樂曲，更在南澳擺放彩繪鋼琴，期待這樣的小改變，能吸引更多人來到南澳旅遊，認識這片淨土。

喜愛親近大自然的黃凱盈，去年在朋友帶路下到南澳爬山溯溪，是她與南澳的初次接觸，在親近自然過程中，她也被南澳原民傳說「莎韻之鐘」所吸引。進而去研究探索南澳泰雅原住民遷徙、被殖民的歷史。

住在台北的她常向朋友分享南澳，卻少有人了解，甚至以為在澳洲，讓她覺得惋惜，有感於外界對南澳的認識不深，她今年起想靠著自己的力量，為南澳帶來一些改變。

過去黃凱盈在美國深造時，曾看到紐約曼哈頓街頭擺出供過往遊客路人隨興彈奏的鋼琴，自然而然成為街景的一部分，她對這種音樂深入生活的氛圍感到嚮往，決定把自己最好的夥伴鋼琴帶進南澳。

黃凱盈以流星、星願都做主題，「流星」構想汲取自南澳原民傳說「莎韻之鐘」的發源地流興社（Ryohen）；6月初她邀請泰雅族藝術家米路哈勇彩繪她的舊鋼琴，兩人先把鋼琴漆成白色，再由米路哈勇畫上輪廓，妝點成一幅美麗的流星少女插畫。

同時她也創作數首鋼琴曲作品，未來將發行全新創作專輯，靈感來源也是南澳，例如新曲《月光》，即是她根據南澳部落裡流傳的夜光小夜曲所創作，她說，古老旋律隨著時間吸收新的能量，數十年來在人們口中傳唱，追尋著音樂靈魂與星光留下的足跡，憑著想像，填補了樂曲中的空缺，讓這首歌曲再次蛻變。