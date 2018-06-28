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自願通報飛行違規罰不罰 飛安會民航局相左

2018-06-28 15:41中央社 台北28日電

飛安會研擬「飛航事故調查法修正草案」，對飛行員自願通報的飛行違規案，明定主管機關不得使用提報資訊做為處罰依據；民航局則認為飛安會的修法方向無助提升飛安。

飛航安全調查委員會設有飛安自願報告系統，目前的飛航事故調查法中，明定飛安自願報告系統建置不以處分或追究責任為目的，且應對資料來源提供保護；飛安會研擬的修正草案，加註民航監理機關不得使用飛安自願報告系統提報的資料，做為處罰的依據。

飛安會預計8月提出「飛航事故調查法修正草案」；不過，民航局對只要向飛安會自願報告系統提報的任何事件，即使違規也不能處罰，強烈反對。

飛安會執行長王興中今天受訪說，目前飛安自願報告系統每年收到的案件約30件左右，與美國每年約10萬件差距非常大，主要與是否受處分有關。

王興中認為，為了讓飛行員安心通報，養成通報習慣，注意飛航安全細節，培養安全文化，才會在飛航事故調查法中，明定民航監理機關不得使用自願報告系統中提報的資訊，做為處罰依據，讓飛行員能放心提報；不過，如果是民航局自行查到飛安事件或違規，仍由民航局裁罰。

不過，民航局不解，同時反對飛安會的做法，並認為飛安會的權責是調查飛航事故，不應修法排除民航局對飛安事件或違規的處分。

民航局標準組組長林俊良說，能多蒐集飛安資訊是好的，但飛安會修法排除民航局的處分權責，是毫無法律概念的做法，因為民航局是民航事業監理機關，飛安會是調查機關，權責是飛航事故調查，不應干涉監理機關的行政裁量權。

林俊良說，飛安會建立自願報告系統，多搜集飛安資訊，分享業界，是很正面的事。民航局的自願報告系統是依據安全管理系統要求而建立的，民航局直接負責飛安監理，必須要有第一線的飛安自願報告資料，以了解潛在的飛安風險，及時採取必要措施。美國聯邦航空總署也建立有相關的報告系統。

林俊良說，民航局在預防飛安上，已依民航法設有強制報告、主動報告及自願報告系統，凡涉及危險的飛安事件，例如空中火警，即使只是假訊號，也未影響飛行，航空公司都一定要通報，若未通報被查到，可依民航法罰新台幣60萬至300萬元。

民航局會針對航空公司通報的飛安事件做調查，不一定都違規，若涉及違規，會依規定處分，罰鍰也是新台幣60萬到300萬元，也就是未依規定做強制報告時，最重是雙重處分。

林俊良說明，還有一個主動報告系統，是當發現有疑似違規但非立即危險事件時，例如程序錯誤或超時等，由飛行員先向航空公司提出，再由航空公司在72小時內，向民航局主動提報，民航局查證後，可減輕罰則或免罰。

民航局去年12月試用的新設自願報告系統，是任何飛航從業人都可提報所發現的潛在飛安危險，盼廣納各方對飛安的建議，今年2月正式上線。

林俊良表示，民航局的強制報告、主動報告及自願報告，已有完整通報規範，且全部都保密，飛安會自願報告系統收到的案件，無論飛安事件或違規，也是轉交民航局調查，如果在飛航事故調查法中，對透過自願報告系統的通報都免罰，會影響民航局對航空公司的監理，反而無助提升飛安。

根據民航局統計，2016年及2017年收到的強制報告案分別是141件及147件，主動報告案分別是55件及37件，自願報告案今年2月至今有10件。

飛安民航局
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