碰一秒就被告很衰嗎？ 生活中牢不可破的性騷迷思

2018-06-28 15:27 DailyView網路溫度計 綜合報導



當人的立場角度不同時，對「性騷擾」的理解和定義也會隨時改變。 圖／ingimage 分享 facebook 日前一名女子到加油站加油，男加油員因怕零錢掉落而用雙手找錢，過程中碰觸女客的手一秒，結果被女顧客投訴性騷擾，引起網友討論，也讓「性騷擾」二字再度浮上檯面。有人覺得這是件小事，根本沒什麼，卻也有人認為若女子本人感到不舒服、被侵犯，對她而言就是一種被騷擾，和過程的嚴重程度無關。這短短的一秒鐘，讓性騷擾議題再度升溫。

從過去種種案例可發現，當人的立場角度不同時，對「性騷擾」的理解和定義也會隨時改變，而這些改變性騷擾定義的元素非常多，今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO網路大數據》，觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言，看看網友們是如何看待性騷擾這件事。

性騷擾定義

一切不受歡迎，與性或性別有關的言行舉止，當這些行為讓當事人感到不舒服、不自在及被冒犯侮辱，即是性騷擾。

不過從近期發生的性騷擾案例來看，除了明顯的騷擾行為外，最難解的是，當加害人與受害人對騷擾行為的定義沒有共識時，就會延伸出更多的爭論點。

盤點近一年性騷擾事件（2017/06/28-2018/06/27)

自去年起，國內外陸續有許多性騷擾事件的發生，以國際為例，從2017年10月電影製作人哈維·溫斯坦被爆性騷性侵後，Metoo活動遍地開花，其實這些性騷擾事件始終存在，但因為寒蟬效應而不為人知，直到女演員艾莉莎米蘭諾開始在推特上使用#MeToo打破沉默螺旋後，才成為全球性的運動。

值得一提的是，嘉義縣長張花冠對立委陳明文的性騷提告，其實比MeToo活動發生得更早。緊接著11月時，出櫃女星艾倫佩姬指控，一名有恐同傾向的導演對她言語騷擾，不僅常說淫穢的笑話，還叫她去跟另一個女人做愛查證性向，都是明顯的性騷擾案例。

2018年起，陸續有更多的女性主動曝光性騷過往，包括資深媒體人周玉蔻、愛爾達的體育主播張旖旂，還有最近熱議的「加油員手碰女客一秒被告」新聞，然而在這些性騷事件見光後，卻出現兩派的聲音，一派認為事主勇敢坦承，一派卻認為是事主的主觀解讀過度敏感，甚至認為這些女性「以貌取人」，戲稱這些事件的根本原因是「人醜性騷擾」。

圖／DailyView網路溫度計 分享 facebook

「人醜性騷擾」好笑嗎？

「人醜性騷擾」，原本只是一句用來自我解嘲的話，也諷刺社會外貌取人的現實，不過對於性騷擾的案件來說，拿加油站員胖胖的身材外貌開玩笑，認為他就是外貌太差才造成他人不舒服，可不是一件那麼好笑的事情。

性騷擾屬於告訴乃論罪，意即「我覺得不舒服就可以告。」至於提告後，對方的罪名成不成立，那是法官的事，不是鍵盤柯南們的事。在這個一秒碰手的事件裡，提告的女客人選擇客訴、提告即使不近人情，也並非錯誤的決定。每個人對「舒服」的容忍度不同，感到不舒服是一回事、要不要提告又是另一回事，這都是當事人的權利與選擇，旁人無從置喙。

關於性騷擾，說出來有沒有比較好？

聲援受害人意見

大部分聲援受害方的人，會很敬佩受害者將實情說出來的勇氣，因為這是一件不容易的事情，性騷擾或性暴力往往會造成受害者身心靈的創傷，嚴重更會影響到未來的生活，造成某些陰影的產生。

冷嘲熱諷負面意見

因為對事情判別的角度與價值觀不同，甚至是文化背景差異，對肢體、言語等接觸的接受程度也有高低，因而導致每個人看待「性騷擾」的心態也不一樣。

有些人會認為性騷擾的發生是「一個巴掌拍不響」，凡事必有因才有果，或許是受害者做了什麼觸動加害者，才會發生性騷擾的情形，而且有時候可能根本沒什麼，是受害者大驚小怪，這些都會造成被害人的二度傷害。

遭遇性騷擾是誰的錯？

迷思1：你也有問題

有些人認為，受害者之所以會被侵犯，一定是他（他）有意無意引誘加害者，才讓對方一時之間無法控制，才會出手。

迷思2：你也有責任

指責受害人本身行為不檢點，才會被性騒擾，所以被侵犯後，自己也應該要負點責任。

迷思3：你也太敏感

只不過是摸一下、碰一下，頂多也只能算是開玩笑或吃豆腐，又沒有像性侵害那麼嚴重，何必小題大作、大驚小怪。

外在條件好才會遭遇性騷擾

提倡女權、胖女體解放的網紅汪綺曾說：「今天你一副要跟我打炮的樣子跑過來跟我說：『你的身體我不行』，奇怪耶，我有說你可以嗎？」很多人認為，就是因為外在條件好（長相、體態、氣質、打扮、行業）才會遭受性騷擾，這是一個很嚴重的迷思和歧視，同時也變相的讓受害者背負莫名的原罪，一句「你長太好看這也是沒辦法」、「你這麼胖又醜怎麼可能被騷擾」更是在受害者傷口上灑鹽，非常要不得的風涼話。

女生才會遭遇性騷擾

過往實際發生的案例中，女性受害者佔的比例較高，加上女性始終被貼上「弱者」的標籤，導致大家直覺性、常態性地認為，性騷擾這件事只有女生會遇到，這是錯誤刻板的印象，用已發生事實的數據，對未發生的事情做預測。事實上，男性也會遭遇性騷擾，同時更可能因為社會眼光的期待難以啟齒。

性騷擾背後的霸權問題

性別權力加強男性霸權

從性別角色來看，男性與女性始終是不平等的，甚至處在「男性主控、女性服從」的權力關係之中，男性霸權更是今主要的社會氛圍。

男性霸權影響至深，有研究指出，性別差別權力與性騷擾有關，還經常成為性騷擾加害者脫罪的理由，因為「男性霸權」的社會氣氛，導致某些加害人認為，男性對比自己低等的女性（或像女性的對象）進行騷擾或侵犯時，從相對角度來看是「正常」的。

職場霸權上對下壓迫

性騷擾常發生於權力關係中，而職場就是一個有複雜權力關係的場合。

當性別關係與權力關係在職場上攪和在一起時，受害的一方往往會因為「職場霸權」這隻看不見的手，選擇隱忍或息事寧人，因為一旦為自己的身體爭權，恐怕會丟了飯碗，這樣無形之中的威脅，造成了更多未被揭穿的職場性騷擾。

我們所見的性騷擾案例只是冰山一角，撇除性別與權力關係，更多時候讓受害者不敢為自己聲張的原因，是社會輿論，在意別人如何看自己是大部分人的本性直覺，尤其在這個處處是標籤的社會，「別人會怎麼看我」經常是性騷擾及性暴力受害者首先擔憂的事。

因此當我們是旁觀者時，不應自以為是地妄加定義加害者、被害者的行為正常與否（這是法律、執法人員的工作，不是你）。在這個看似平等時而不公的世界裏，不需要再有更多的嘴砲戰和風涼話，若是人人都能有一顆溫暖的同理心，讓受害者畏懼的事變少，讓社會養成「受侵犯就勇敢說出來」的風氣，或許更能消滅加害者的霸權氣焰，減少張狂作歹之輩。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年06月28日至2018年06月27日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『性騷擾事件』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」