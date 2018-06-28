氣溫32度教室沒冷氣 學生怨：好熱 上課會分心

2018-06-28 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



今年溫度屢創新高，全教總今天召開記者會指出，中小學是國民基本教育，這種氣溫下，冷氣早該列為學校基本設備，不該讓親師生捲入中央與地方經費的分擔問題。全教總更直接視訊連線中南部3所小學，老師拿出溫度計實測，教室竟達32度，學生隔著螢幕喊熱，羨慕台北市學生大熱天有冷氣吹。

全教總指出，根據一份紐約市立高中畢業考試的研究指出，在氣溫32度和22度舉辦考試，學生成績差了12%，因此主張中小學教室應該全面裝設冷氣。目前北市國高中裝冷氣比率已達9成8，惟小學仍有5成7普通教室沒裝冷氣，呼籲政府應該跟進，「台北市怎麼做，全國各地也該怎麼做」。

全教總也在會中直接開視訊連線台中市文山國小、台南市崑山國小、屏東縣四維國小，詢問學生感受。全教總理事長張旭政問，「在教室感覺怎麼樣？」，學生頻抱怨，「好熱」，張接著問，「上課有什麼感覺？」，學生答「好熱，上課會分心」。老師則直接拿出溫度計秀給鏡頭看，溫度高達32度，教室卻只有4支吊扇，熱氣難以散去。

全教總說，今年夏天要立刻完成裝設冷氣，確實是強人所難，但距離明年3月，還有8個月時間，現在不做，明年肯定又會是一場空，未來8個月內，期待看見中央與地方政府展現效能。根據統計，目前已知要全面裝設冷氣的有台北市、桃園市、台中市、彰化縣政府，新北市政府則是優先裝設國三班級，明確反對的是南投縣政府，其餘尚待調查。

全教總表示，年底大選將至，近期將調查參與縣市長選舉的候選人裝設冷氣意願，預計在10月1日以及11月1日公布包含實際執行的調查結果，為非以藍綠為唯一選擇的選民，提供冷氣當作選票選項。

對於全面裝設冷氣恐造成電力及環境負擔，全教總也聲明，支持降溫環保措施，減少使用冷氣的天數和時數。 改善學校電路為節能電路以及裝設冷氣費用，應由政府支付，並且以擴大內需方案推動，特別是節能電路攸關台灣節能產業發展，應有國家產業發展策略。