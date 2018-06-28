禁化工原料進食品 環保、衛福跨部會稽查

2018-06-28 21:50 台灣醒報 記者藍苡瑄╱台北報導



現在由環保署主政，與衛福部跨部會合作將於7月1日啟動「107年兼售食品篇家務之化工原料業者專案聯合稽查行動計畫」，也公告14種化學毒化物。（PHOTO BY藍苡瑄／台灣醒報） 分享 facebook

「第四類毒化物蘇丹紅色素被業者偷用於鴨蛋中販賣，今年新公告16種毒化物，環保署、衛福部將跨部會稽查。」衛福部毒物及化學物質局長謝燕儒28日出席記者會時表示，化工原料必須落實貯存分區、標示明確、用途告知、流向紀錄「四要」，違反者開罰從6萬至50萬，農委會畜牧處副務長林金富表示，「化工原料的化學物質除了一般食品添加會用，也會用於飼料添加物。」

「這14種毒化物必須標示禁止用於食品及飼料，並遵循專人、專冊、專區三專管理，有系列控管

從源頭，讓民眾更安心達到全民食安目標。」現在由環保署主政，與衛福部跨部會合作在7月1日啟動「107年兼售食品篇家務之化工原料業者專案聯合稽查行動計畫」，也公告14種化學毒化物。至於去年的稽查13種公告毒化物，必須在7月15日標示完成，否則會被罰款，加強防止食品用化學物質添加到食品當中，確保國人健康。

化學局105年成立後，就在106年推動食安風險之化學物質輔導訪查，訪查3117家業者訪查，輔導業者自主四要管理，稽查對象是有販賣「食品添加物」、「食品級」化工原料，而未登錄有食品業的業者有268家業者，必須遵守標示禁止用於食品的警語要在外包裝面積35%，食藥署副署長林金富說，應該要有分區管理，避免與降低誤用風險，去年蘇丹紅為了讓鴨蛋更好看好吃是錯誤的，並且有架設食品業者登陸平台追溯追蹤制度，會自動產生優先稽查名單而且是跨部會稽查。

「蘇丹紅色素本身就是禁止使用的毒化物，這次就佔了14種中的8種，多用於辣椒醬、鴨蛋染色美觀販賣，吃多了對肝臟與身體會有負擔，」謝燕儒說，還有用於豆干的二乙基黃吃多會致癌、用於糖果、麵條的嚴基性芥黃吃多會造成頭痛、心跳加快，甚至是膀胱癌。

衛福部呼籲民眾使用食品時多看標示有無顯示為食品添加物，以及看到色彩過於鮮豔的食品避免採買，確保個人食安。

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