世界經典名劇《等待果陀》 7月14日竹縣登場

2018-06-28 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



《等待果陀》是一劑新世紀的心靈藥方，以戲曲豐富、熱情的唱、唸、作、打激起生命的期盼。記者郭政芬／攝影 分享 facebook 當代傳奇劇場應「2018台積心築藝術季」之邀，將於7月14日晚上7點半在新竹縣政府文化局演藝廳，演出諾貝爾文學獎改編作品《等待果陀》，今天由吳興國、馬寶山及盛鑑三位老師以新瓦屋內蒼鬱的老樹作為背景，現場示範《等待果陀》的精彩片段。

新竹縣副縣長楊文科表示，每年4到7月藉由「台積心築藝術季」，為大新竹地區注入豐厚的藝文能量。今年除了邀請當代傳奇劇場演出《等待果陀》外，7月1日也在新瓦屋客家文化保存區集會堂舉辦「賦予東方丑嶄新的時代意義」講座，由當代傳奇劇場藝術總監吳興國與行政總監林秀偉，分享新時代東方丑如何以幽默，直指東西方戲劇傳統內的智慧密碼，歡迎聆賞。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，中華戲曲源遠流長，自唱腔、唸白、身段至妝容，無一不是先人性靈智慧之集大成，透過欣賞傳統戲曲，能感受中華文化最精煉的表演藝術之美。今年攜手國內優秀戲曲團隊當代傳奇劇場演出《等待果陀》，透過品賞戲曲跨界合創的時代新美學，共尋個人的生存價值與意義。

當代傳奇劇場劇團經理張靜屏表示，《等待果陀》由國際戲劇大師吳興國及名演員盛鑑飾演一對流浪漢，兩人在寫意空靈的極簡舞臺上等待「果陀」；國光劇團資深戲劇導演馬寶山飾演暴發戶，上半場表現得財大氣粗，然而下半場眼睛卻莫名的眼睛瞎了，暴發戶牽著奴隸登場後以令奴隸唱歌、跳舞、思考為樂，在劇中帶來一陣混亂後離去，舞臺再歸沉寂。