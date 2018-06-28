養生婦泳齡23年 罹癌動刀才知心臟出問題

2018-06-28 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



68歲賴姓婦人每天走路、游泳運動，持續23年，去年底確診罹癌，手術後竟出現7秒沒心跳，出現心跳太快與太慢、心律不整問題，心導管電燒治療前，手術置放傳統型節律器，卻因靜脈阻塞，改裝置新型無導線心律調節器，解決擾人問題。

另一名59歲陳姓老闆20年前因心跳太慢，裝置傳統節律器，但因每天打高爾夫球，都覺得拉扯會痛，7年前還併發感染，住院20天，直到去年接受新型無導線心律調節器後，外觀沒有電池存在，他開心的說「終於擺脫二十年的電池人生」，現在打高爾夫球「不再卡卡的」。

台中榮總心臟血管中心醫師廖英傑說，心律調節器發明逾50年，傳統心律節律器電池約20毫升，需手術植入皮下囊袋內，並連接電線到心臟，外觀明顯，植入手術穿刺血管、建立電池囊袋相關的併發症約3%，長期併發症約5%。

廖英傑指出，新型無導線心律調節器呈子彈型，約0.8毫升，直接勾在心肌上，沒有皮下的電池、導線，也不會占用靜脈血管，避免了導線及囊袋相關的併發症，約可提供維持心臟十年跳動所需的電量，每半年追蹤一次。

他說明，新型無導線心律調節在二年前上市，全台裝置約70例，台中榮民總醫院體系心臟血管中心已成功裝置9例，像賴姓婦人因缺乏靜脈管路放置導線，優先選擇新型節律器，而陳姓老闆因常打高爾夫球，非常在意或是易感染，也是好的治療方式。