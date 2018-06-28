下班注意！14縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

2018-06-28 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



下班注意！14縣市大雨特報。 聯合報系資料照 分享 facebook 中央氣象局今天下午2點發布大雨特報。

氣象局指出，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今日彰化、南投、雲林、嘉義地區及西半部山區、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報警戒縣市包括：新北、桃園、苗栗、台中、彰化、雲林、台南、高雄、宜蘭、新竹、南投、嘉義縣、嘉義市、屏東縣。