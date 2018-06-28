科技部啟動AI新藍海 陳良基：盼2022年搶得先機

2018-06-28 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



科技部長陳良基。 聯合報系資料照／記者林良齊攝影 分享 facebook 科技部今天舉辦「半導體射月計畫啟動儀式」，將連續4年、每年投入10億經費，以強化我國半導體產業在人工智慧（AI）終端產業核心技術競爭力。科技部之前公開徵求相關研究領域提案，今天也公布入選20個研究團隊，科技部長陳良基表示，期盼藉此啟動人工智慧終端技術的新藍海，在2022年AI大爆發時能搶得先機。

科技部表示，半導體射月計畫是科技部推動人工智慧技術發展產業供應鍊關鍵技術研發的重要政策，聚焦在智慧終端的前瞻半導體製程與晶片系統研發，技術核心分為四大主軸：(1)人工智慧晶片；(2)新興半導體製程、材料與元件技術；(3)下世代記憶體設計與資訊安全；(4)前瞻感測元件、電路與系統。

目標是讓台灣的半導體產業可及早做好準備，待關鍵技術具突破性發展或AI終端應用市場趨於成熟之際，預估在2022年台灣將可躍升成為全球AI終端關鍵零組件供應商與人才匯聚地。

科技部指出，半導體射月計畫也公開對外徵求六大研究領域的提案，期間經由專家諮詢會議及業界指導建議，加強要求計畫團隊所提的關鍵技術或產品，必須具有達成或超越國際標竿規格，從45群申請團隊中評選出20群研究團隊執行，今天公布入選的20個研究團隊。

陳良基表示，希望半導體射月計畫吸引更多優秀師生投入，並思考如何在半導體與台灣強項結合，提供不一樣的發展潛力，希望團隊要有遠大目標，在帶領學生投入計畫時，能給予有更多舞台去挑戰創新，在2022年AI關鍵年時搶得先機。

陳良基指出，台灣的IC設計、在網路、通訊等技術領域，已有世界領先地位，期望藉由半導體射月計畫推動，鏈結產學研的前瞻技術能量，權力帶領台灣迎接AI應用爆發的年代，並以跳躍式速度趕上全球科技發展腳步，預期在2022年3奈米晶片可量產的時代，台灣可開發應用在各類智慧終端裝置上的關鍵技術與元件晶片，應用在無人載具、AR/VR、物聯網系統與安全等，使台灣再居領先地位，共創半導體產業新榮景。