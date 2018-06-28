親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

星巴克7月買1送1來了！一招讓你一個月內都享優惠

打破60年傳統！理貨員如何翻身家樂福全球首位台籍老總

科技部啟動AI新藍海 陳良基：盼2022年搶得先機

2018-06-28 13:58聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

科技部長陳良基。 聯合報系資料照／記者林良齊攝影
科技部長陳良基。 聯合報系資料照／記者林良齊攝影
分享
科技部今天舉辦「半導體射月計畫啟動儀式」，將連續4年、每年投入10億經費，以強化我國半導體產業在人工智慧（AI）終端產業核心技術競爭力。科技部之前公開徵求相關研究領域提案，今天也公布入選20個研究團隊，科技部長陳良基表示，期盼藉此啟動人工智慧終端技術的新藍海，在2022年AI大爆發時能搶得先機。

科技部表示，半導體射月計畫是科技部推動人工智慧技術發展產業供應鍊關鍵技術研發的重要政策，聚焦在智慧終端的前瞻半導體製程與晶片系統研發，技術核心分為四大主軸：(1)人工智慧晶片；(2)新興半導體製程、材料與元件技術；(3)下世代記憶體設計與資訊安全；(4)前瞻感測元件、電路與系統。

目標是讓台灣的半導體產業可及早做好準備，待關鍵技術具突破性發展或AI終端應用市場趨於成熟之際，預估在2022年台灣將可躍升成為全球AI終端關鍵零組件供應商與人才匯聚地。

科技部指出，半導體射月計畫也公開對外徵求六大研究領域的提案，期間經由專家諮詢會議及業界指導建議，加強要求計畫團隊所提的關鍵技術或產品，必須具有達成或超越國際標竿規格，從45群申請團隊中評選出20群研究團隊執行，今天公布入選的20個研究團隊。

陳良基表示，希望半導體射月計畫吸引更多優秀師生投入，並思考如何在半導體與台灣強項結合，提供不一樣的發展潛力，希望團隊要有遠大目標，在帶領學生投入計畫時，能給予有更多舞台去挑戰創新，在2022年AI關鍵年時搶得先機。

陳良基指出，台灣的IC設計、在網路、通訊等技術領域，已有世界領先地位，期望藉由半導體射月計畫推動，鏈結產學研的前瞻技術能量，權力帶領台灣迎接AI應用爆發的年代，並以跳躍式速度趕上全球科技發展腳步，預期在2022年3奈米晶片可量產的時代，台灣可開發應用在各類智慧終端裝置上的關鍵技術與元件晶片，應用在無人載具、AR/VR、物聯網系統與安全等，使台灣再居領先地位，共創半導體產業新榮景。

半導體陳良基科技部人工智慧
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

茂迪傳資遣160人 勞動力發展署與南科受理協助近半

2018-06-28 13:59

聯發科踢走英特爾 獨吃蘋果單？

2018-06-28 13:42

茂迪暫停長晶廠 產線近半數員工辦求職登記

2018-06-28 13:35

3鏡頭iPhone有譜 大立光玉晶光受益

2018-06-28 11:33

台積7奈米Q4放量 挹注二成營收

2018-06-28 00:49

台積中科廠擴建 環差過關

2018-06-28 00:49

微軟培育AI人才 校園合作三連發

2018-06-28 00:41

鴻海卡位 搶攻健康商機

2018-06-28 00:41

代工廠闢藍海…拚高毛利產品

2018-06-28 00:41

聯發科搶先出手 嚇阻潛在對手

2018-06-28 00:41

玉晶光董座：客戶砍價 靠良率彌補

2018-06-28 00:41

強攻三R車載 玉晶光總座信心滿滿

2018-06-28 00:41

緯創組隊 打造智慧醫院

2018-06-28 00:41

捍衛智財權 聯發科發函警告比特大陸

2018-06-28 00:41

玉晶光搶蘋單 強碰大立光

2018-06-28 00:41

中科擴建案 環差報告過關

2018-06-28 00:03

緯創攜手恩主公醫院 打造智慧醫院

2018-06-27 21:26

緯創打造智能醫院 小金雞馬雅當先鋒

2018-06-27 19:40

台積電中科7奈米廠擴建環差案 審查過關

2018-06-27 17:07

讓愛傳遞 日月光、內壢國中攜手公益音樂表演

2018-06-27 15:58

日圓先生榊原英資：中美貿易戰會出現最終協議

2018-06-27 14:43

聯發科攜手愛立信 拓展物聯網生態系

2018-06-27 11:52

工業互聯網商機爆發 佳世達3道防線抵禦貿易大戰

2018-06-22 12:46
看更多

熱門文章

寒舍：賴英里因個人因素請辭董座

2018-06-27 18:10

健身房高會員數卻仍慘賠4千萬 老闆分析倒閉原因

2018-06-28 09:50

國營銀行退休48萬元13%爭議 立委江永昌提折衷方案

2018-06-27 20:23

大台北房價非典型修正 十大重跌區跌破眼鏡

2018-06-28 10:34

林志玲賣毛胚屋豪宅 開價1.88億元

2018-06-28 08:55

捍衛智財權 聯發科發函警告比特大陸

2018-06-28 00:41

賴英里閃辭寒舍董座 市場解讀：以退為進

2018-06-28 00:01

展現宇宙無極限包容力 高階經理人天堂原來在永豐

2018-06-27 19:17

賴英里請辭寒舍董座 蔡伯翰接班機率最高

2018-06-27 19:51

房價跌回五年前也沒用？ 年輕人工作14年買不到10坪

2018-06-28 11:24

5月報稅結束 報錯了怎麼辦？

2018-06-28 07:42

日圓先生榊原英資：中美貿易戰會出現最終協議

2018-06-27 14:43

台塑、中油：配合美國 將停止從伊朗進口原油

2018-06-27 19:26

搶地！ 桃園中路標售 建商溢價46%得標

2018-06-27 14:38

勞工被資遣仍可續保勞保？項目一張圖告訴你

2018-06-27 13:53

年金被砍 台開：提供所需 歡迎李家同駐村花蓮

2018-06-28 09:08

餐旅業競爭激烈 寒舍新董座挑戰多

2018-06-27 22:00

玉晶光搶蘋單 強碰大立光

2018-06-28 00:41

永大經營權之爭火藥味十足 股東會進場要過3關

2018-06-28 09:27

台積電中科7奈米廠擴建環差案 審查過關

2018-06-27 17:07

以退為進？ 賴英里辭寒舍董座

2018-06-28 01:18

可燃冰開採喊卡？ 學者憂前功盡棄

2018-06-28 00:12

郭董率隊親征美國...泰國官員訪龍華廠撲空

2018-06-27 21:38

科法斯：風險抬頭 全球經濟成長已過巔峰開始掉頭向下

2018-06-27 21:27

機師下月釀罷工 民航局：航空公司盡快溝通

2018-06-27 19:41

黃明雄 掌台中銀

2018-06-28 00:07

狂催美元保單免受匯兌風險 壽險爭取外幣保單大鬆綁

2018-06-28 07:20

代工廠闢藍海…拚高毛利產品

2018-06-28 00:41

聯發科搶先出手 嚇阻潛在對手

2018-06-28 00:41

台積中科廠擴建 環差過關

2018-06-28 00:49

美元升息潮 銀行搶推高利定存

2018-06-27 14:41

國營事業招考1220人 7/6受理報名起薪35K

2018-06-28 13:13

緯創組隊 打造智慧醫院

2018-06-28 00:41

台灣人愛提現！每826人擁一台ATM 世界第一

2018-06-27 16:36

川普孤立伊朗…國際油價大漲 恐波及台灣

2018-06-27 23:48

參股航空 賴英里早攜手李世聰

2018-06-28 01:18

永大股東會刻意阻礙股東報到 投保中心不認同

2018-06-28 11:44

台積7奈米Q4放量 挹注二成營收

2018-06-28 00:49

亞洲大崛起 專家：台灣恐遭經濟邊緣化

2018-06-27 14:37

大同公司派、市場派角力 討論事項兩案罕見均未通過

2018-06-27 23:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top