加熱式菸品降低危害？ 專家打臉：應規範

2018-06-28 14:06 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 李樹人 ／台北報導



國際菸商積極開發新產品，除了電子菸之外，近幾年還推出加熱式菸品，利用高溫來加熱菸草，聲稱可降低對人體危害。不過，國內菸害防治專家打臉，認為不管使用哪一種加熱方式，只要是菸草，就會危及健康，建議國民健康署應該將加熱式菸品納入法規禁售。

韓國食品藥物管理局最新研究報告證實，市售三種加熱式菸品的尼古丁含量接近香菸，其中兩種加熱式菸品的焦油含量甚至比香菸更高。報告也指出這三種產品均會釋放至少五種一級致癌物。

美國食品藥物管理局專家顧問與英國公共衛生署相繼發表研究，表達對加熱式菸品所稱「對健康危害較小」之疑慮後，韓國食品藥物管理局成為第三個反駁的政府機構。

菸害防制法修正草案初審通過，但未將加熱式菸品納入禁止範圍。高雄榮民總醫院戒菸治療管理中心主任薛光傑說，台灣約有三種常見的加熱式菸品，釋放多種致癌物，國民健康署應該將加熱式菸品納入法規禁售，為國人的健康把關。

薛光傑指出，菸草就是菸草，不管透過什麼方式加熱，都會產生尼古丁及毒素、致癌物，對人體造成傷害，近幾年上市的加熱式菸品也是如此。

薛光傑表示，菸商報告一面倒聲稱，加熱式菸品可以降低傳統香菸對人體危害達九成，甚至可以成為戒菸的最佳方式，但國外學者及政府研究不同意，認為加熱式菸品毒素或許真的少一點點，但對人體健康仍有相當大的危害。

國健署菸害防制組組長羅素英指出，世界衛生組織近年來相當重視新型態加熱非燃燒菸品對人體的危害，國健署將在菸害防制法修正草案修法時，參考其他國家作法，將這種新型態菸品納入管理。

羅素英說，原本這次修法重點為電子菸，將給予單獨定義積極納管，但加熱非燃燒菸品對人體危害可能不亞於電子菸，國健署相當謹慎，認為這項新產品同樣必須納管。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康