辣椒粉漂亮又紅 當心毒色素致癌

2018-06-28 14:04 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳姿賢 ／台北報導



環保署今公告16種毒性化學物質，其中二乙基黃常被業者添加在豆干，危害人體健康。 記者吳姿賢／攝影 分享 facebook

買到又紅又鮮豔的辣椒粉，當心是蘇丹色素等毒化物染色。環保署今公告蘇丹色素、二乙基黃等16種化學物質為毒性化學物質，其中14種常被非法用於食品、飼料著色以提升賣相。

14種毒性化學物質常被用於食品染色，最常見是蘇丹色素1號、2號等8種，動物實驗證實會引起老鼠肝臟、腫瘤病變，曾被查獲添加在辣椒製品、鴨蛋、豆腐乳及鹹蛋黃；二乙基黃曾被加在豆干裡，長期食用有致癌風險。王金黃常被用於腐皮、豆干、黃魚，對腸胃有礙；其他還有鹽基性芥黃、紅色2號、氮紅、橘色2號，被用於幫糖果、餅乾染色，都對人體健康有危害。

另外，月桂酸五氯苯酯、全氟辛酸等持久性有機汙染物，常用於皮革處理。

為防堵非食品用的化學物質流入食品鍊，環保署將從源頭買賣管理，這16種新公告毒性化學物質未來須定期申報、完成標示並取得核可文件，才可以製造、輸入、販賣，半年輔導期過後，業者若仍不遵守規定，環保署將依毒性化學物質管理法處以6萬至500萬罰鍰。

環保署、衛福部下月聯合稽查，若發現食品業者將毒性化學物質添加於食品當中，食藥署將立刻依食安法最重處以7年有期徒刑、8千萬罰金。食藥署表示，過去有業者利用蘇丹色素染色，讓鹹鴨蛋看起來又紅又好吃，但消費者千萬不要有迷思，呼籲天然的最好。