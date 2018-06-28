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和孩子談性知識 調查：6成父母無所適從

2018-06-28 12:55中央社 台北28日電

調查指出有超過6成的父母在和孩子溝通時，對於「性」的話題難以啟齒。 圖／ingi...
調查指出有超過6成的父母在和孩子溝通時，對於「性」的話題難以啟齒。 圖／ingimage
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一項調查指出，有6成父母不知如何和孩子談性。專家表示，有父母認為談性是羞恥的，也有自認懂得不夠多怕被孩子看輕，其實只要掌握「知識＋價值觀」公式，做好性教育並不難。

衛生福利部國民健康署今天透過新聞稿指出，根據去年舉辦親職講座進行的問卷分析顯示，有超過6成的父母在和孩子溝通時，對於「性」的話題難以啟齒或無法搭起溝通橋樑，另有部分家長擔心自己性教育知識不足，不知如何和孩子溝通性知識。

台灣性教育學會理事長鄭其嘉受訪時表示，當父母想和孩子談性知識時，經常面臨2大瓶頸，有絕大部分父母擔心自己懂得不夠多，進行性教育恐被孩子看輕，但實際上，父母不必成為性學學家，也能和孩子開啟性的話題。

鄭其嘉說，重點在於讓孩子感受到，父母對於性這件事抱持開放的心態，不是一談到就斥責、急於否認，孩子遇到問題時才會願意敞開心胸找父母討論。

此外，由於台灣傳統中認為性是比較隱晦的事，因此許多父母認為性的問題很羞恥、難以開口，甚至認為是件難登大雅之堂的事，但實際上只要把性教育當成是科學知識，以客觀的角度和孩子談這件事，父母心中的障礙就會大大降低。

鄭其嘉說，很多父母擔心和孩子談了性，可能變相鼓勵他們發生性行為，因此談性時，除了談「性知識」更要談「價值觀」，讓孩子知道什麼是正確的觀念，就能避免此疑慮。

她強調，現代網路科技發達，即便父母不願和孩子談，孩子還是會透過別的方式學習，但吸收到的不見得是正確知識，後果可能比不談更嚴重。

青少年正是孩子對性感到好奇的時期，但也比較不會主動跟父母談，鄭其嘉建議，父母可利用開放式的問題開啟和孩子溝通的第一步，例如問他們今天學校發生什麼事，鼓勵孩子講出生活中面對的問題，避免指導式、責備式的問話。

為了幫助父母充實性教育知識，國健署也架設「青少年網站-性福e學園」，不僅有性健康及生殖健康相關的衛教文章及教材，還有免費的線上諮詢服務，協助父母和孩子搭起談「性」的橋樑。

性教育
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