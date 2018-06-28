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影／性別平等教育大平台成立 強調愛應有教無類

2018-06-28 11:35聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

由多個性平團體組成的性別平等教育大平台今天在二二八公園舉行成立記者會，強調愛應該有教無類，希望學校落實性平教育，讓孩子平安長大；現場有出櫃同志拿出寫給老師的明信片，感謝老師的性別平等教育對自己的幫助。

性別平等教育大平台上午在二二八公園舉行成立記者會，三名出櫃的同志在現場拿出寫給老...
性別平等教育大平台上午在二二八公園舉行成立記者會，三名出櫃的同志在現場拿出寫給老師的明信片，感謝老師的性別平等教育對自己的幫助。記者邱德祥／攝影
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性平
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