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年輕患者接連出現2例 大腸癌呈現年輕化趨勢

2018-06-28 11:30聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

大腸癌發生年齡層有逐漸年輕化的趨勢！苗栗市大千綜合醫院近來連續發現兩起年輕人因大腸癌阻塞腸道的病例，2人初期都無症狀，等到開始脹痛不適時，已是大腸癌第三期；大千外科主任馮啟彥提醒民眾要有警覺性，如出現大腸癌相關症狀，包括不明腹痛、腹脹、血便、體重減輕、解便習慣改變或有解便解不乾淨感覺等，一定要盡速就醫診查。

大千醫院最近接連發現年輕人罹患大腸癌並阻塞腸道的病例，其中一例33歲莊姓病患平日以外食為主，且長期抽菸，日前開始出現腹脹、腹痛，但沒有明顯血便，到急診就醫時，腸道已完全阻塞、腹脹嚴重且有嘔吐現象，經電腦斷層掃描後發現一個6公分大的乙狀結腸腫瘤阻塞腸道，馮啟彥施行腹腔鏡手術切除後，證實為第三期大腸癌，患者目前接受化療，復原狀況良好。

另外一例是28歲蘇姓病患，他平日不抽菸、不喝酒且重視養生，月前因腹脹、腹痛在北部2家醫院就診11次，到大千急診前一周還在北部的醫院住院5天治療，但都被當成腸胃炎處理，直到腹痛難耐，被送至大千急診時，腹部脹痛已呈現腹膜炎現象，醫師以電腦斷層掃描發現，他也是乙狀結腸巨大腫瘤壓迫阻塞腸道。

經施行腹腔鏡手術順利切除大腸腫瘤，但蘇姓患者因腸子太脹、宿便太多，無法直接吻合腸道，因此先做暫時性人工肛門，將等3個月腸子消腫後再接回，患者也屬第三期大腸癌，目前接受化療中。

馮啟彥表示，大腸癌如發生在右側常出現血便，左側則較易腸阻塞，狀況不同，現今大腸癌多數可用微創手術切除，傷口小且復原快；近年因食安問題，大腸癌罹患年齡層越來越年輕化，且初期都沒有特別症狀，因此平日要留意大腸癌相關症狀，才能早期診斷、早期治療。

病患經電腦斷層掃描，發現腫瘤已嚴重阻塞腸道。圖／大千醫院提供
病患經電腦斷層掃描，發現腫瘤已嚴重阻塞腸道。圖／大千醫院提供
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大腸癌
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