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韓客逐年攀升！第33屆台韓觀光交流會議台南登場

2018-06-28 11:06聯合報 記者綦守鈺╱即時報導

南市府製作相關韓文文宣、旅行小手冊，希望能藉此機會，讓更多業者認識台南。記者綦守...
南市府製作相關韓文文宣、旅行小手冊，希望能藉此機會，讓更多業者認識台南。記者綦守鈺／攝影
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去年韓國旅客來台人數已突破105萬人次，僅次於中國大陸、日本及香港來台人數；106年台灣民眾訪韓旅客也將近89萬人次，第33屆台韓觀光交流會議今在台南晶英酒店熱鬧展開，期盼未來在雙方業者合作下，旅客能突破300萬人次佳績，吸引更多韓籍旅客來台旅遊。

台南市政府表示，今年是台南與韓國光州締結姐妹市50周年，日前開放辦理自動通關互惠措施，年滿17歲且持有效電子晶片護照，即日起前往韓國，經註冊後即可開始使用韓國自動通關服務(SeS)，藉由互惠的自動通關系統，也提升人民入出境的便利性、旅遊意願，對於促進兩國觀光發展有實質助益。

南市觀旅局長王時思表示，近年來韓國旅客來台快速成長，台南是個適合自由行的城市，70％以上的韓籍旅客都喜歡自由行，針對這塊市場，台南也做了很多努力，不僅製作相關韓文文宣、旅行小手冊，更希望能藉此會議的機會，讓更多業者認識台南，努力耕耘「沒來過台南，不算到過台灣」的品牌形象。

王時思表示，目前高雄小港機場每周有超過46班次飛往首爾、釜山，未來希望以推動南部進出的策略，重點經營旅客市場，推展南部地區深度旅遊，翻轉以往以北部為主要旅遊地的印象，讓台南國際旅客來客數再創新高。

來過台灣四次的旅客金姓旅客表示，台南是個很特別的城市，問很多台灣朋友都說要來台南玩，之前多數在北部旅遊，這次第一次來台南，對海產粥、牛肉湯與芒果等食物留下深刻印象，尤其台南很多古蹟，加上韓國沒有道教但有儒家孔子信仰，實際看到「全台首學」的孔廟相當特殊。

第33屆台韓觀光交流會議今在台南晶英酒店熱鬧展開，台南代理市長李孟諺期盼未來在雙...
第33屆台韓觀光交流會議今在台南晶英酒店熱鬧展開，台南代理市長李孟諺期盼未來在雙方業者合作下，旅客能突破新高。記者綦守鈺／攝影
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南市府製作相關韓文文宣、旅行小手冊，希望能藉此機會，讓更多業者認識台南。記者綦守...
南市府製作相關韓文文宣、旅行小手冊，希望能藉此機會，讓更多業者認識台南。記者綦守鈺／攝影
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