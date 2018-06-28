【IP授權】二搞創意勇敢走我的路 獲邀金曲入圍影片插畫設計

2018-06-28 14:36 聯合新聞網 聯合數位文創



第29屆金曲獎「最佳台語男歌手」主題：我選擇的路，我不怕吃苦。圖/文 聯合數位文創提供 分享 facebook

從2015年的繪本《什麼不見了》、2016年日本UNIQLO T恤設計到2017年的書展主視覺設計，時至今年更參與金曲獎最佳台語男歌手的插畫設計，由聯合數位文創經紀的二搞創意從創作以來便跨足多領域：出版繪本、服裝設計、展覽視覺到娛樂產業，究竟是如何的背景才能養成如此豐厚的創作能量與養分？

身為同天不同年生的二搞兄弟，哥哥郭漁有著詩人般感性的性格，與弟弟良根畫筆下充滿魔幻的畫風，形成渾然獨特的風格，閱讀二搞創意具有穿透魔力的圖文，恍如一位妙語如珠的說書者佇立在眼前，生動細說富有渲染力的故事情節；擅於將台灣懷舊物件、場景納入創作元素的二搞兄弟，創作靈感來自小時候回鄉下過年過節的回憶。

二搞創意無限參與第29屆金曲獎入圍影片「最佳台語男歌手」插畫手稿。圖/文 聯合數位文創提供 分享 facebook

Q：可否與我們聊聊二搞的創作背景?創作中的懷舊風格怎麼形成的?

良根：從小我和哥哥就一起創作，國小我就非常喜歡畫畫，而哥哥則很熱愛說故事，國中各自升學直到退伍後才又一起創作，在畫畫的時候經常想起童年的歡樂時光，寒暑假在鄉下和哥哥們抓魚、灌蟋蟀、蓋樹屋、烤番薯，還曾經跳進魚塭池裡游泳，從池子起來時全身佈滿黑黑綠綠的顏色，在創作的時候不由自主將這些感受畫出來，因為距離現在的生活很遙遠，回想起來總是美好的回憶。

郭漁：可能是較良根年長三歲的關係，在寫作時湧現的回憶雖然也在鄉下，但因為當時正值台灣的發展期，每年回去都會有許多熟悉又陌生的衝擊感，曾經的魚塭很可能再過一年回去就消失了，回想起來很像不曾存在過，面對城市的驟變，發現生活的變化無常，因此這些深刻的體悟與思緒，成了文字的靈感來源。

第29屆金曲獎入圍影片「最佳台語男歌手」插畫設計。圖/文 聯合數位文創提供 分享 facebook

Q:本次金曲獎最佳台語男歌手主題：我選擇的路，我不怕吃苦。配合此次的主題作視覺設計，想帶給觀眾什麼樣的感受？

良根：思考到金曲獎就是要充滿歡快的娛樂性、帶給大家歡樂，若要在短時間內給呈現出的作品，那必須非常的吸引人，因此在創作時列入的繪圖元素都以能表現「動態感」為主要考量。

這次的主題結合玖壹壹的「我的路」這首歌曲，開始在腦中構思勞動階層的角色，除了能透過辛勤工作的過程表現出動態感，另外這個階層也很能符合這次的主題，展現台灣人勤奮打拼的性格；在視覺構圖上面，使用樓梯創造出具層次的透視感，也像一條向上走的路，象徵台灣人努力往上走，終有一天會走到自己渴望的高度！而在細節上，則用老物件點綴，保留二搞風格的元素，整個視覺創造出的空間感也相當魔幻，希望用這次的金曲獎作品，祝福大家今年透過努力爭取能有美好的結果。

二搞創意無限：弟弟良根(左)與哥哥郭漁。圖/文 聯合數位文創提供 分享 facebook

在感性抒寫的嗜字職人，與理性構圖的嗜圖達人的聯合演繹下，把這些感受所醞釀出的動人文字與圖像，結合得既摩登時尚又滿是復古新意！將回憶本身具有的溫度傳導給台灣觀眾－二搞創意軟硬兼施的實力，也讓台灣民眾看見台灣插畫創作的驚人活力！